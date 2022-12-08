WSJ：拜登政府周五宣布新制裁 目標是「侵害人權」的中俄

俄羉斯在烏克蘭的行動可能是人權制裁目標之一。（美聯社）

華爾街 日報報導，知情官員透露，美國周五將再對俄羅斯 和中國實施新制裁，包括針對俄羅斯在烏克蘭 部署伊朗無人機、兩國被控侵害人權，以及北京支持太平洋非法捕魚等行動。

美國主要根據《馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act），目的是追究被控侵害人權和貪腐的政府高官、軍方人員和商界人士的責任，並威懾他人。

美國將凍結住目標對象在其管轄範圍內的資產，禁止他們赴美，不與他們有商業往來。這些行動可能使官員和商人的國際旅行和融資變困難。而企業進入全球最大市場的途徑如果被切斷，業務恐受干擾，甚至可能被迫解散。

根據華爾街日報，拜登政府計劃制裁大約170家涉嫌在太平洋非法捕魚的陸企。分析師表示，除耗盡漁業資源，大陸還利用漁船推進地緣政治目的。美國國會研究服務處4月向國會議員提交報告說，「當局招募商業漁船進行海上軍事活動」。

美方也起草了制裁措施，要將涉嫌侵害西藏人人權的中國實體列入名單。

美方目標還包括負責俄羅斯「過濾營」的官員。人權觀察（HRW）在內的組織指控軍方折磨關在那裡的烏克蘭人，並犯下其他戰爭罪。

與改裝伊朗軍用無人機有關的俄羅斯國防工業實體也會受到打擊，莫斯科用這些無人機轟炸烏克蘭民用基礎設施。

此外，美國也準備制裁俄國中央選舉委員會，西方譴責俄國選舉舞弊，讓普亭掌權近四分之一個世紀。