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民調：中國若攻台 43%美國人支持派兵協防

中央社華盛頓1日綜合外電報導

根據一份最新公布的民調，美國人越來越擔心中國構成的威脅，多達75%現在將中國視為敵人。如果中國入侵台灣，43%美國人支持讓美國地面部隊保衛台灣。

「雷根總統基金會暨研究所」（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）今天發布年度「雷根國防調查」（Reagan National Defense Survey），其中顯示美國人希望美國在海外展現強大的軍力，並支持增加國防支出。他們希望美國與盟邦站在一起支持民主。他們希望和烏克蘭站在一起，反對俄羅斯侵略，並阻止中國對台灣的潛在侵略行動。

根據雷根總統基金會暨研究所公布的調查報告，美國人看到烏克蘭和台灣之間的相似處，71%的人擔心俄羅斯入侵烏克蘭會激發其他極權國家入侵他們的民主鄰國，也有多達70%對中國在未來5年內入侵台灣的威脅表達具體擔憂。

美國兩黨多數人都支持努力嚇阻中國入侵台灣，包括61%的人支持增加美國在台灣附近的軍力，58%的人支持增加對台軍售。

如果中國入侵台灣，43%受訪者支持讓美國地面部隊保衛台灣，而36%的人反對。在得知台灣是一個民主國家和世界上最大的先進半導體生產國後，則有65%受訪者表示他們對派遣美國軍隊的想法持開放態度。

調查也顯示，美國人越來越擔心中國構成的威脅。75%受訪者現在將中國視為敵人，高於2021年的65%和2018年的55%。儘管發生烏克蘭戰爭，但仍有多數人（43%）認為中國是對美國構成最大威脅的國家。

然而，2022年的43%比2021年的52%下滑，而認為俄羅斯構成威脅的受訪者倍增，從2021年的14%增加到31%。當被問到美國是否有明確的戰略處理和中國的關係時，過半（54%）的人說沒有，只有27%的人說有，20%的人不知道。

當談到對中國的具體憂慮時，美國人承認中國威脅的多面性。當被要求選擇他們對中國最大的擔憂時，經濟作為排第一，包括竊取技術以及中國和其他國家的貿易關係，整體比例占22%，民主黨人士為21%，共和黨人士達25%。

認為中國的軍事建設是最大顧慮的受訪者占18%，認為是中國侵犯人權行為的則占17%。

值得注意的是，13%的人表示他們對中國最大的擔憂是中國會入侵台灣，比2021年的7%增加。也許與經濟顧慮有關，超過一半的人（54%）支持努力減少美國和中國間的貿易額，包括多數民主黨人士和共和黨人士。

烏克蘭 俄羅斯 民主黨

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