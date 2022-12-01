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BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

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BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

編譯羅方妤／即時報導
中國國家主席習近平（左）與前國家主席江澤民（右）。美聯社
中國國家主席習近平（左）與前國家主席江澤民（右）。美聯社

新華社報導，中國前國家主席江澤民11月30日上午在上海因病去世，享耆壽96歲。英國BBC駐新加坡記者黃曉恩（Tessa Wong）撰文指出，江澤民去世正好發生在中國局勢不確定的時刻，中國各地近期發動「白紙運動」表達對政府及防疫清零政策的不滿，被視為1989年「六四」天安門事件後北京規模最大的聚眾抗議。

黃曉恩寫道，江澤民去世不僅是提醒民眾六四事件所留下的創傷，也不可避免激起民眾批評現任國家主席習近平，懷念江澤民時代是對習近平和他領導中國方式的控訴。江澤民在六四事件後接替趙紫陽出任中共總書記，並擔任中央軍委主席，1993年擔任國家主席。

黃曉恩寫道，中國民眾在網路上致敬江澤民的許多內容都被認為是在挖苦習近平。有報導指出，針對歌手梁靜茹「可惜不是你」的搜尋關鍵字在一些入口網站被屏蔽，其他人用一些關於「江爺爺」的評論暗酸習近平。

黃曉恩指出，江澤民去世前，在對於他統治記憶甚少的年輕人中就有非同尋常的吸引力，年輕人認為江澤民是可愛、有些暴躁的爺爺，其鮮明性格與習近平精心打造、有些平淡的形象截然不同。

黃曉恩也說，隨著中國應對經濟成長趨緩、與西方國家關係緊張和清零政策的沉重壓力，江澤民去世加劇中國民眾懷念習近平之前的時代。江澤民統治時期標榜高經濟成長、改革開放並日益繁榮，當時中國融入全球經濟並在六四事件後尋求修復聲譽。

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