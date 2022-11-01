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沒那麼嚴格？彭博：美禁公民任職中晶片業 限特定職務

編譯劉忠勇／綜合外電
美國政府限制美國公民任職中國晶片業，真正對中國半導體業影響比預期要小。（路透）
美國政府限制美國公民任職中國晶片業，真正對中國半導體業影響比預期要小。（路透）

美國政府限制美國公民任職中國晶片業，其實沒有原先以為那麼嚴格，也表示此規定對中國半導體業影響會比預期要小。

美國商務部10月7日發布旨在防範尖端晶片技術落入中國軍方之手的管制令，引發大陸晶片業一陣恐慌。不過彭博報導指出，從商務部轄下的工業和安全局（BIS）上周五發布一份釐清規定的文件來看，這規定主要針對在半導體生產設備公司從事的特定職能。

依據文件說明，凡持有美國護照、綠卡或居權身分者，若在中國工廠從事或授權交付用於開發或生產先進晶片的品項，須經過許可，但不包括從事相關文書或行政職務者。此管制令也適用於維護、保修、整修這些品項的美國人士。

外國出生的設計師和工程師，以及持有外國護照的華人，長久以來一直在中國的科技發展發揮極大功用。新的管制令引發美國人可能全面被中國晶片業摒除在外的一陣恐慌。彭博早先報導，持有美國護照者在多家中國半導體公司位居要津。

不過，彭博指出，像中芯在內的中國晶片業者以及北方華創這類的半導體設備供應商可能仍會受到新規定的影響。任職於中國晶片設計業的美國人可能不受影響，因為半導體設計公司一般既無工廠也無設備。

晶片 商務部 綠卡

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