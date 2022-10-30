梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

「我一直提醒自己不能跌倒，否則這一跌，就起不來了。」南韓梨泰院萬聖節 活動爆嚴重踩踏事件，當時也在現場的華山文創園區品牌長劉冠吟和其先生經濟日報副總編輯丁威脫困後仍餘悸猶存。劉冠吟說，事發前，梨泰院就擠滿了人，短短200公尺的路就花費20分鐘才走完，她慶幸自己沒有和家人在梨泰院用晚餐，否則被踩死的人，可能就是自己了。

劉冠吟表示，29日下午3時，梨泰院附近的咖啡 廳，就可以看見不少為了萬聖節活動而裝扮的年輕人，傍晚5時左右，與家人前往出事一區，本想見識梨泰院的夜生活，沒想到擠進去後人愈來愈多，且無法回頭，「人像潮水一樣漫過來無法逆流，進去兩分鐘以後就已經夾住，甚至有時候腳還離地，完全不能走出來，時間快到根本來不及反應。」

接著，情況非但沒有好轉，且更加可怕。劉冠吟指出，從被夾住的正中心，距離出口僅150公尺，但擠了20分鐘都無法出去，現場不只擁擠，空氣也很稀薄，開始愈來愈喘、不斷冒汗，鞋子也一直被踩，她心裡只能不斷提醒自己：「不要跌倒，因為這一跌，一定會起不來。」

到後來，後面的人全部都在用推的，不過，有身高超過186公分的先生從後面夾住劉冠吟的雙臂，將她微微的提離地面，才得以獲得一些空氣。

晚上8時，劉冠吟與先生終於從出口擠出來，出去後才看見，出口附近的人與事發地點完全是兩個世界。劉冠吟表示，事發區域狹長且包圍在大樓中間，外面完全看不到裡面，兩邊出口的人不會知道裡面擠成什麼地獄，只會一直繼續往裡面走，導致人愈來愈多。

悲劇前的梨泰院 讀者在踩踏事件發生前一個半小時，拍攝梨泰院現場人潮洶湧的景況，也可以清楚看到斜坡上擠滿了人。圖／讀者蔡宜凌提供

最恐怖的是，梨泰院出事區域位在山坡上，地面不平而且傾斜，比一般區域更容易跌倒。且建築物中間的棟距過小，不管發生什麼事都不可能救災，消防車救護車都開不進去。

根據韓聯社報導，有目擊者說，現場人潮實在太多，「一個人疊在另一個人身上，人群堆疊了五到六層。有些人是逐漸失去意識，有些人則是看起來已經斷氣了」，但後方人潮仍持續往前進。

在現場幫忙急救的醫師李範錫說，現場亂成一團，「我一開始幫人實施心肺復甦術（CPR）時，傷者人數一下子暴增，遠遠超出在場急救人員。有很多路人上前協助我們做CPR。」現場還可以看到變裝民眾為失去意識的友人施行CPR。

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