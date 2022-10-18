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若共和黨接管眾院 麥卡錫：不會給烏克蘭開空白支票

若共和黨接管眾院 麥卡錫：不會給烏克蘭開空白支票

編譯周辰陽／即時報導
共和黨籍的聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫。如果共和黨於期中選舉在眾院贏得多數，他就有望接替裴洛西成為議長。資料照片。(美聯社)
共和黨籍的聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫。如果共和黨於期中選舉在眾院贏得多數，他就有望接替裴洛西成為議長。資料照片。(美聯社)

美國共和黨籍的聯邦眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）近日指出，如果共和黨人在2023年接管眾院，將不會給烏克蘭開出「空白支票」。

麥卡錫在《Punchbowl News》18日刊登的長篇訪談中表示，「我認為民眾將會陷入衰退，而他們不會給烏克蘭開出空白支票，他們就是不會這麼做…這不是免費的空白支票，然後是（拜登政府）在國內沒做的一些事情。不處理邊界，人們開始掂量這一點。烏克蘭很重要，但在同一時間，這不能是他們唯一做的事情，而這不能是空白支票」。

如果共和黨於今年期中選舉在眾院贏得多數，麥卡錫就有望成為議長。《Punchbowl News》寫道，麥卡錫預告眾院由共和黨占多數的情況下，任何給予烏克蘭更多援助的請求會變得更加困難，這也是採訪團隊從過去幾個月期間跟共和黨基層交流所感受到的狀況。

《Punchbowl News》指出，自俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭以來，美國已經在經濟與軍事援助花了超過600億美元，這筆資金在國會得到了大幅的跨黨派多數支持，但這種共識可能日益磨損。要是共和黨在期中選舉贏得參眾議院任一的控制權，像麥卡錫這樣的看法可能促使拜登政府在跛鴨會期推動全年的烏克蘭援助方案，而麥卡錫實際上可能私下歡迎他們這麼做。

共和黨 烏克蘭 支票

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