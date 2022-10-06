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北韓頻發射導彈 中方：與美國在該地區軍演有關

記者黃雅慧／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽5日在聯合國安理會上稱，北韓的導彈發射與美國在該地區軍演活動有關。(取材自央視新聞)
中國常駐聯合國副代表耿爽5日在聯合國安理會上稱，北韓的導彈發射與美國在該地區軍演活動有關。(取材自央視新聞)

聯合國安理會5日就北韓發射中程彈道導彈一事舉行臨時公開會。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中方注意到北韓近期的發射活動，也注意到美國等有關國家近期多次在地區舉行聯合軍演，發現北韓的發射活動都是在軍演前後，並非孤立存在。

耿爽發言中分析了北韓的不安全感。他指出，半島問題錯綜複雜，本質上是美國與北韓間的矛盾。半島局勢2018年以來曾一度出現重大積極轉圜，遺憾的是美方沒有按照「行動對行動」原則回應北韓積極舉措。北韓已採取的無核化措施未得到回應，其正當合理關切未得到解決，導致雙方對話深陷僵局，彼此互信雪上加霜。

耿爽提及，美方近來在亞太地區強化軍事同盟，推高軍事對抗風險，在核問題上奉行雙重標準，進行政治操弄，毒化了地區安全環境。在此背景下，半島形勢難免走向緊張。

耿爽指出，歷史經驗表明，對話協商是解決半島問題的唯一正確出路。如果對話推進順利，半島局勢就會相對穩定；如果對話陷入停滯，甚至出現倒退，半島局勢就會緊張升級。中方呼籲美方拿出行動，體現誠意，切實解決北韓正當合理關切，為重啓對話創造條件。

耿爽強調，安理會應當在半島問題上發揮建設性作用，而不應一味示強施壓。作為半島近鄰，中國高度關注半島局勢，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。

今日稍早，南韓軍方表示，北韓6日清晨向東部海域發射兩枚短程彈道飛彈。這是本周內北韓二度發射導彈，該國正在進行領導人金正恩執政以來最為密集的試射，其中包括五年來首度讓飛彈飛越日本上空。

北韓 耿爽 聯合國

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