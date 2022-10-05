諾貝爾文學獎將揭曉 村上春樹陪榜16年仍呼聲高

日本作家村上春樹一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎。（美聯社）

諾貝爾 文學獎將於美東時間6日凌晨揭曉。日本 讀賣新聞介紹被看好獲獎的矚目作家，關於日本部分，包括近來年年被點名的村上春樹 及有機會成為首位獲獎亞洲女作家的多和田葉子。

73歲的村上春樹1949年出生於日本京都市，早稻田大學畢業後，1979年以作品「聽風的歌」在文壇出道，接著又陸續出版不少獲獎的人氣作品。

報導指出，村上曾經歷日本1960年代學生運動，當時的村上跟社會保持距離，從「挪威的森林」等作品中，可以看到他對愛、喪失及都會孤獨的描繪。

不過，有別於之前給人對社會不抱關心的感覺，村上在經歷日本阪神大地震及奧姆真理教事件後，寫下非虛構文學作品Underground（中譯地下鐵事件），強化對社會參與。

村上2006年獲得卡夫卡獎（Kafka prize）、2009年獲得耶路撒冷獎等，接連在國際文壇獲獎，作品被翻譯超過50種以上語言。

不過，有說法認為諾貝爾文學獎對人氣作家的評價很嚴格，這點對村上獲獎的影響難料。

從2006年起一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎的村上，到2021年止已「陪榜」16年，今年能否如願摘下文學獎桂冠令外界相當關注。

62歲的多和田葉子1960年出生日本東京都，22歲早稻田大學畢業後就前往當時的西德發展。1991年在文壇出道後，1993年獲得日本芥川賞，之後也陸續獲得日本各大文學獎項。

值得一提的是，多和田2018年時以小說「獻燈使」，獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學類獎項。

多和田大學畢業後移居德國至今已40年，不斷用日文、德文創作，提倡「離開自己的母語」，且不光是國境與語言，應該嘗試突破束縛人類的所有壁壘。

多和田在海外評價很高，在COVID-19疫情爆發前曾旅行世界各地。她的創作領域相當廣泛，包括詩集與劇本等，也長年跟鋼琴家合作演出，致力各式各樣的語言表現方式，開創文字所擁有的新可能性，但不知這樣的獨特風格能否獲得主辦單位青睞。

諾貝爾文學獎至今尚未有亞洲女性獲獎，也讓多和田備受期待。