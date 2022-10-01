烏克蘭申請快速加入北約 白宮不挺：應在不同時間處理

俄羅斯總統普亭9月30日簽署了正式兼併烏克蘭4州的條約，烏克蘭總統澤倫斯基公開簽下正式申請「根據加速程序」加入北約反制，但美國白宮稍晚明確表示不支持。資料照片。（路透）

俄羅斯總統普亭9月30日簽署了正式確定西方國家抨擊為非法兼併烏克蘭 東部與南部4州的「加盟條約」，烏克蘭總統澤倫斯基隨即發布影片，公開簽下正式申請「根據加速程序」成為北約 （NATO）成員國的文件，但美國白宮稍晚撥了冷水，明確表示不會支持。

CNBC與POLITICO Europe報導，澤倫斯基在影像講話宣布烏克蘭朝加入北約邁出「決定性一步」。他說，「我們彼此信任、彼此幫助、彼此保護，聯盟就是這樣。事實上的（De facto）。今天，烏克蘭申請令其成為法律上的（De Jure）」。

不過，就在幾個小時後，美國國家安全顧問蘇立文就在白宮記者會 表示，烏克蘭申請北約成員國資格的程序「應該在不同的時間處理」。他說，「我們的看法是，我們支持烏克蘭的最佳途徑是通過對烏克蘭實際的實地支持」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稍早則重申了聯盟立場不變，即對新成員國持開放態度，但迴避直接支持烏克蘭的申請。他說，「歐洲的每個民主國家都有權申請北約成員國資格，北約盟邦尊重這個權利，我們已經一再聲明，北約的大門維持敞開」。