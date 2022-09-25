熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令 圖為NOAA發布伊安之衛星雲圖(取自美聯社)

美聯社報導，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日晚間針對熱帶風暴 伊安(Ian)發布全州緊急狀態，該熱帶風暴正位於加勒比海溫暖海面上，預料25日將有進一步增強為颶風 的趨勢。

德桑提斯23日就針對佛州 沿海約12個郡發布緊急狀態令，但由於風暴持續近逼且有增強的趨勢，24日晚間德桑提斯進一步將緊急狀態令適用範圍擴及全州；他說：「該熱帶風暴有增強為颶風的可能，希望每位佛州居民預先做好準備，同時我們也正在整合州政府及下轄各級地方政府的救災調度系統，嚴密監控可能受災的區域。」

聯邦政府也已動起來準備應對伊安可能帶來的破壞，拜登總統除了也宣布佛州進入緊急狀態外，同時授權國土安全部及聯邦急難管理局(FEMA)盡速調動可用資源，保護佛州人民生命財產安全；此外，由於伊安的影響，拜登取消原定27日出訪佛州的行程。

國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，熱帶風暴伊安近中心每小時平均風速50哩，預測伊安會在靠近古巴西岸以前增強為颶風，下周周間將會影響佛州西岸地區。

颶風中心邁阿密分處資深颶風專家康加洛西(John Cangialosi)表示，伊安颶風有快速增強的現象，不過現在還很難預測風暴中心會從佛州的哪裡登陸，但不管伊安從哪裡登陸，都會對佛州造成巨大威脅，呼籲民眾務必早做好準備。

康加洛西說：「現在討論這個風暴會對南佛州或中佛州甚至整個佛州造成影響都還太早，真正重要的是住在佛州的居民務必盡快做好準備，隨時關注最新氣象預報。」

據當地媒體報導，早在德桑提斯將緊急狀態令效力擴及全州以前，皮尼拉斯公園市(Pinellas Park)24日早上6時就有民眾在家得寶(Home Depot)門口大排長龍，搶購防災物資；家得寶皮尼拉斯公園市分店經理溫蒂．馬克里尼(Wendy Macrini)說：「24日下午前我們就賣出600組瓶裝水，發電機更是全部售罄。」