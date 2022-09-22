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30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅市場跌最凶

記者胡玉立／即時報導
美國豪宅市場出現十年來最大跌幅，引發經濟衰退擔憂。(歐新社)
美國豪宅市場出現十年來最大跌幅，引發經濟衰退擔憂。(歐新社)

隨著聯邦準備理事會快馬加鞭對抗高通貨膨脹率、為過熱經濟降溫，美國長期房貸利率本周平均上漲0.25個百分點以上；房貸機構「房地美」(Freddie Mac)22日報告稱，30年期房貸利率一周內從6.02%攀升至6.29%，是2008年10月房市崩盤引發大衰退以來的最高水平。與此同時，豪宅市場出現十年來最大跌幅，引發更多經濟衰退擔憂。

繼2022年房市翻倍成長後，房貸利率快速上升讓更多購屋者怯步；去年潛在購屋者房貸利率遠低於3%。聯準會21日將基準借款利率再上調三碼，是今年來第五度加息，也是連續第三次加息0.75個百分點。

聯準會加息動作對房市影響最明顯，借貸成本上升，更多人買不起房，成屋銷售額連續七個月下降。全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)21日表示，8月成屋銷量較7月下降0.4%，經季節性調整後年率為480萬套；成屋銷量比起去年8月下降達19.9%，目前處於疫情初期2020年5月以來最低年增長率。

至於8月全國房價中值比去年同期上漲7.7%，至38萬9500元；今年稍早以每月同比飆升20%的房價，現在開始以較溫和速度上漲。疫情前的房價中位數每年上漲約5%。

房地產經紀公司Redfin發現，截至9月11日的四周內房屋掛牌量同比下降19%，是2020年5月以來的最大降幅；許多潛在購屋者選擇退出市場，因為較高利率使每月房貸支出增加數百元；另一方面，也有許多屋主惜售。

其中，豪宅市場反應最明顯；疫情期間曾狂飆至天價的豪宅市場大幅降溫，Redfin新報告顯示，截至8月31日的三個月中，美國豪宅銷售額與去年同期相比下降28.1%，至少是2012年Redfin有記錄以來的最大降幅，甚至超越2020年疫情猛攻期間的23.2%降幅紀錄。

Redfin數據顯示，加州頂級房市銷量下降幅度最大；加州奧克蘭房屋銷量暴跌近64%，聖荷西和聖地牙哥降幅也超過55%，洛杉磯銷量下降44.3%，邁阿密下降55.5%，紐約下降11.8%。

據Redfin稱，同期非豪宅的銷售額也下降，但降幅為19.5%，低於豪宅市場降幅。豪宅市場的定義是市場估價前5%房屋。

舊金山灣區房地產仲介赫曼‧陳(Herman Chan)說：「六個月前，大家眼睛眨也不眨地未經估價就搶標買房，現在卻連一根睫毛都看不到；房市像蟋蟀一樣安靜。」

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，放緩主因包括對經濟衰退的擔憂和利率上升，導致部分買家退出市場，並嚇壞了其他買家，人們重新審視自身財務狀況和購買力。

利率 疫情 房地產

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