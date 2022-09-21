我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed三度升息3碼 年底前可能升到至少4.25%

一洲焦點／普亭核武威脅、聯準會升息、轉運無證客

英外相會晤布林肯 重申對台海和平穩定承諾

中央社倫敦21日專電
外交大臣柯維立(左)20日與國務卿布林肯(右)在紐約會晤。美聯社
外交大臣柯維立(左)20日與國務卿布林肯(右)在紐約會晤。美聯社

英國外交部一名發言人表示，外交大臣柯維立20日與國務卿布林肯在紐約會晤，柯維立重申英國對台灣海峽和平穩定的承諾，一如七大工業國集團（G7）8月表達的立場。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日率團訪台，北京隨後藉故在台灣周邊實施軍事演訓，逾越台海中線，並朝台灣發射飛彈，數枚並落入日本專屬經濟海域。

G7成員國外長隨即於8月3日發布聯合聲明，關切中國的軍事威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。聲明也強調將致力維護以規則為基礎的國際秩序。

英國外交部發言人指出，與布林肯（Antony Blinken）會晤時，柯維立（James Cleverly）重申英國將致力於維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海和平穩定。

雙方也強調，將堅定提供烏克蘭長期支持，並確保盟友夥伴立場將維持一致、務必讓俄羅斯在這場對烏克蘭的非法侵略戰爭中失敗。柯維立與布林肯都同意，絕不可豁免俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的敵意行徑。

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭。就金額與規模而言，美、英是烏克蘭兩大對抗俄羅斯侵略的軍援來源。

除了台海情勢及俄烏戰爭，柯維立與布林肯也觸及伊朗核能力升級對國際安全構成的威脅，以及與英國脫歐相關的北愛爾蘭協議（Northern Ireland Protocol）。英國與歐盟就貨物在北愛爾蘭與愛爾蘭之間的流通規範有歧見且僵持不下，引發美方關切。

柯維立向布林肯強調，在實務層面，既有的北愛爾蘭協議確實在北愛造成嚴重問題，影響當地的和平穩定，也讓一向以跨黨聯合執政為組成原則的北愛地方政府遲遲無法成形並開始運作，英國勢必得出手解決。

儘管如此，柯維立指出，英國一向偏好透過協商，尋求與歐盟共同解決爭端。

在英國5月舉行的地方選舉，北愛民族主義「新芬黨」（Sinn Féin）首次成為當地議會最大黨；這是否意味目前為英國一部分的北愛與1921年「脫英」的愛爾蘭邁向「統一」的機率提升，持續引發關注。

英國 布林肯 烏克蘭

上一則

北約：中國與俄羅斯合作 應視為安全挑戰

延伸閱讀

美再軍援烏6億元 俄羅斯警告勿越線 德拒送作戰坦克

美再軍援烏6億元 俄羅斯警告勿越線 德拒送作戰坦克
烏克蘭大反攻 索戰術飛彈…憂打到俄本土 美不願提供

烏克蘭大反攻 索戰術飛彈…憂打到俄本土 美不願提供
上周突訪烏克蘭 布林肯談俄烏戰：斷定局勢還太早

上周突訪烏克蘭 布林肯談俄烏戰：斷定局勢還太早
布林肯：烏克蘭反攻獲重大進展 戰爭仍在持續

布林肯：烏克蘭反攻獲重大進展 戰爭仍在持續

熱門新聞

新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28
美國國防大學發布的一分新報告，發現缺乏交叉訓練為中共人民解放軍內部的可能致命傷。這一點已經削弱了在烏克蘭作戰的俄羅斯武裝部隊將領，且可能妨礙他們發動類似戰爭的能力。資料照片。（歐新社）

美方發布新報告 稱解放軍與俄軍共有一個「潛在弱點」

2022-09-16 08:40

超人氣

更多 >
中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」

中資撤離美國地產達236億 除了關係惡化還有「這原因」
北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女
末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%
世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音

世界OnAir／德州有個中國牛仔 說著一口流利南方口音
中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水