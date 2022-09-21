英外相會晤布林肯 重申對台海和平穩定承諾

外交大臣柯維立(左)20日與國務卿布林肯(右)在紐約會晤。美聯社

英國 外交部一名發言人表示，外交大臣柯維立20日與國務卿布林肯 在紐約會晤，柯維立重申英國對台灣海峽和平穩定的承諾，一如七大工業國集團（G7）8月表達的立場。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日率團訪台，北京隨後藉故在台灣周邊實施軍事演訓，逾越台海中線，並朝台灣發射飛彈，數枚並落入日本專屬經濟海域。

G7成員國外長隨即於8月3日發布聯合聲明，關切中國的軍事威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。聲明也強調將致力維護以規則為基礎的國際秩序。

英國外交部發言人指出，與布林肯（Antony Blinken）會晤時，柯維立（James Cleverly）重申英國將致力於維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海和平穩定。

雙方也強調，將堅定提供烏克蘭 長期支持，並確保盟友夥伴立場將維持一致、務必讓俄羅斯在這場對烏克蘭的非法侵略戰爭中失敗。柯維立與布林肯都同意，絕不可豁免俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的敵意行徑。

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭。就金額與規模而言，美、英是烏克蘭兩大對抗俄羅斯侵略的軍援來源。

除了台海情勢及俄烏戰爭，柯維立與布林肯也觸及伊朗核能力升級對國際安全構成的威脅，以及與英國脫歐相關的北愛爾蘭協議（Northern Ireland Protocol）。英國與歐盟就貨物在北愛爾蘭與愛爾蘭之間的流通規範有歧見且僵持不下，引發美方關切。

柯維立向布林肯強調，在實務層面，既有的北愛爾蘭協議確實在北愛造成嚴重問題，影響當地的和平穩定，也讓一向以跨黨聯合執政為組成原則的北愛地方政府遲遲無法成形並開始運作，英國勢必得出手解決。

儘管如此，柯維立指出，英國一向偏好透過協商，尋求與歐盟共同解決爭端。

在英國5月舉行的地方選舉，北愛民族主義「新芬黨」（Sinn Féin）首次成為當地議會最大黨；這是否意味目前為英國一部分的北愛與1921年「脫英」的愛爾蘭邁向「統一」的機率提升，持續引發關注。