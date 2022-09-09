國防部：F-35戰機的中製零件沒風險 將尋求國安豁免

國防部「F-35聯合項目辦公室」（JPO）日前發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，因此要求洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）暫停交付該型戰機。（路透）

國防部「F-35聯合項目辦公室」（JPO）日前發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，因此要求洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）暫停交付該型戰機，JPO著手調查後於9日表示，磁鐵中的合金不會影響國安或飛安，將尋求國家安全豁免，以恢復供貨。

彭博資訊報導，JPO指出，迄今為止所交付的超過825架F-35戰機中都包含由美國法律和五角大廈 法規禁止的中國合金製成的零部件。

JPO表示，用於霍尼韋爾公司（Honeywell）製造的渦輪機中的磁鐵，自2003年以來就在飛機上使用。五角大廈發言人戈梅爾（Russell Goemaere）表示，這項可能會產製超過3000架戰機的F-35計畫，現在將尋求五角大廈武器採購長拉普蘭特（William LaPlante）的國家安全豁免，以恢復交付已經組裝好含有該合金的新戰機。

拉普蘭特9日表示，如果沒有國安或飛行安全問題，可能會撤回（暫停交付的決定）。「我希望這問題很快就能解決」。

根據戈梅爾說法，JPO預計不會更換已交付戰機中的磁鐵，若要更換，就要對500多架美國訓練和作戰飛機進行昂貴且耗時的改造。洛克希德馬丁公司表示，已和五角大廈在美國找到替代來源，可用於未來戰機。

美國法律和五角大廈採購法禁止使用中國、伊朗 、北韓 或俄羅斯製造的特殊金屬或合金。國防合約管理局8月19日向JPO通知此違規行為。