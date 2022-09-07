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巴維理：川普住所遭搜案 指派特別主事官是錯誤決定

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巴維理：川普住所遭搜案 指派特別主事官是錯誤決定

記者顏伶如／綜合報導
前司法部長巴維理(William Barr)。(美聯社)
前司法部長巴維理(William Barr)。(美聯社)

司法部巴維理(William Barr)6日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，前總統川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處上個月遭聯邦調查局(FBI)幹員持搜查令搜索一案，聯邦法院指派特別主事官(special master)檢視扣押文件的決定是錯誤的。巴維理說：「我覺得聯邦政府應該上訴。」法律學者則說，特別主事官引發爭議恐讓調查行動拖延更久，如此一來將讓川普得利，可以配合2024年大選炒作話題。

（影音來源：Fox News YouTube頻道）

聯邦調查局幹員從海湖莊園的川普住所帶走大量註記機密或最高機密的文件後，川普請求聯邦法院指派一名特別主事官查看扣押文件。佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)5日批准川普聲請，要求川普及司法部須於9日前交出特別主事官建議名單，司法部則表示，沒有必要指派特別主事官，如此安排可能嚴重傷害包括國家安全在內的政府利益。

甘農是川普任命的聯邦法院法官，巴維理6日接受福斯新聞網訪問時說，甘農同意指派特別主事官檢視調查人員查扣的檔案，如此安排是錯誤的。

巴維理說，從許多角度來看，這起案件指派特別主事官都有著嚴重瑕疵(deeply flawed)，聯邦政府應該上訴才對。他說，對於川普及川普在佛州的核心圈啟動調查，各種事證基礎已經非常完整。

他說，聯邦政府掌握強而有力的事證，足以做為起訴罪名的證據，也就是政府檔案被拿走了，機密檔案也被擅自帶走，這些檔案被拿走之後又沒有適當保管。

巴維理指出，事實就是政府檔案出現在海湖莊園，而且是機密檔案，川普曾經收到繳回檔案的傳票，但從來沒有配合。

巴維理受訪播出後，華盛頓郵報6日晚間報導，消息人士透露，聯邦調查局人員從海湖莊園查扣的檔案當中，包括了某個外國政府的核武能力評估報告。

紐約大學法學院(NYU School of Law)教授古德曼(Ryan Goodman)6日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，司法部應該針對指派特別主事官提出緊急上訴，至少也要針對調查人員查扣的檔案，向法院申請暫時禁制令。

古德曼指出，特別主事官引發的爭議以及後續司法攻防，恐將導致調查行動耗時更久。古德曼分析，調查案件拖長對川普有利，因為剛好可以跟2024年大選的選舉時程配合，川普可以炒作「司法迫害」話題，達到催票效果。

川普 巴維理 司法部

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