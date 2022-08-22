抗疫半世紀 首席傳染病專家佛奇年底卸任

美國首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）22日宣布在12月卸任。（美聯社）

美國首席傳染病專家、全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇 （Anthony Fauci）22日宣布在12月卸任；佛奇在聲明說，他卸任但不退休，將持續在公衛領域努力，指導下一代的科學研究人員，協助應對未來的傳染病或威脅。

今年81歲的佛奇1968年加入國家衛生研究院，1984年起擔任NIAID所長至今已38年，歷任七位美國總統，協助打擊過愛滋病毒、炭疽桿菌、伊波拉與茲卡病毒，以及自2019年底開始流行的新冠病毒。

拜登 總統入主白宮 後，佛奇身兼拜登的首席醫療顧問，並持續參與新冠工作團隊。

華盛頓郵報報導，佛奇領導NIAID將近40年，讓NIAID從默默無聞、每年預算僅3.5億美元的研究單位，茁壯為每年預算達60億美元的權威機構。

拜登透過聲明表示，因為佛奇的諸多貢獻，拯救了包含美國在內全球民眾的性命；拜登表示，他擔任前總統歐巴馬的副總統時，與佛奇合作應對伊波拉與茲卡病毒。

真正使佛奇聞名國際的是新冠病毒，面對新冠疫情快速蔓延，共和黨的川普政府任命佛奇加入白宮的工作團隊，但川普屢次無視公衛專業脫口而出的「抗疫奇招」，讓白宮簡報室屢屢上演「總統講話、專家打臉」的尷尬場面。

佛奇曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了。」在佛奇宣布卸任所長的聲明中，隻字未提川普。

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（前排左）曾說，「我不得不反駁一位美國總統，這非易事，但我做到了。」在佛奇宣布卸任所長的聲明中，隻字未提前總統川普（前排右）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

華盛頓郵報報導，「佛奇面臨的不只是病毒。」部分共和黨人士和極右翼團體將佛奇視做標靶，批評他對抗疫情不力。

在新冠疫情初期，佛奇與其他科學家說美國民眾不需戴口罩，這成為川普執政末期的話柄，用來攻擊佛奇的專業；佛奇坦承他們當時的見解錯誤，且說極右翼將他視為目標，包含死亡威脅，這導致可能直到他卸任後都還需要安全保護。

白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）表示，佛奇原本考慮在川普任期結束時退休，但拜登一通電話打給了佛奇。

拜登說，他接任總統時的第一波電話就打給佛奇，要求他繼續擔任白宮首席醫療顧問，協助美國應對新冠危機；且拜登說，他任何時間都可以給佛奇打電話，徵求他的建議。

拜登讚許佛奇對工作的承諾、精神與專業，感謝佛奇的貢獻，美國因為有佛奇變得更強大、更有韌性且更健康。