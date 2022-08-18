我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

編譯季晶晶／綜合外電
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)
前財政部長桑默斯表示，外界不再那麼確信中國的經濟規模將超越美國了。(路透)

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，有關中國經濟規模將超越美國的預測，堪比過去大家對日本和蘇聯看走眼。

桑默斯在彭博電視「華爾街一周」節目上說：「六個月或一年前，大家都認為，依市場匯率換算GDP總值，中國的經濟會在某個時點超越美國。現在沒那麼確定了。」

最新的每月經濟數據顯示，中國7月的零售銷售、工業產值和投資額全都放緩，並且低於經濟學家預期。包括高盛集團在內的機構紛紛調降對中國的成長預測，現在認為今年GDP成長率僅達3%，遠低於北京3月設定但現在已實質放棄的5.5%目標。

哈佛大學教授、彭博電視付費嘉賓的桑默斯說：「人們會回顧2020年對中國的一些經濟預測，就像回顧1960年時對俄羅斯或1990年對日本的經濟預測一樣。

他列舉中國未來面臨的「各種」挑戰，包括：「巨大的」金融風險；推動未來成長的動力來源不明確；「共產黨參與更多企業；以及，適齡勞動人口減少和老年人人口比重上升。

與此同時，桑默斯認為，中國目前經濟放緩「很可能」對美國通膨有些緩解作用，特別是透過其對大宗商品價格的影響。

他重申對聯準會決策官員的呼籲，不要輕信由油價和大宗商品價格下滑所推動的總體通膨減速，代表通膨的挑戰正在消退。他強調，核心通膨指標未見進展。

日本 匯率 北京

上一則

7月非新屋銷售暴跌20% 房市步入衰退 但仍對屋主有利

下一則

美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴

延伸閱讀

中日國安高層會談 可能為安排中日領袖峰會探路

中日國安高層會談 可能為安排中日領袖峰會探路
日旅客未見回流 多數是商務人士

日旅客未見回流 多數是商務人士
日網購精液 半數客人是單身女 最愛中國男

日網購精液 半數客人是單身女 最愛中國男
難得同調 桑默斯+克魯曼：Fed尚未到改變升息路徑之時

難得同調 桑默斯+克魯曼：Fed尚未到改變升息路徑之時

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30
參院外交委員會亞太小組主席馬基一行人離台，專機走南海路線。圖/翻攝flightradar24.com

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

2022-08-15 10:34

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意