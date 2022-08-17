彭博：中對台實施貿易報復代價高 禁台晶片更不可能

中國對台實施貿易報復 ，對自己也討不到好處。（路透）

美眾院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊實施軍演以示報復，倒是在貿易報復上頗為節制，彭博引述經濟專家指出，原因在於北京 政府不希望因發動貿易戰而傷及自己。

經濟專家從中國官方發布的聲明來估算，中國鎖定對台制裁的貿易額占台灣國內生產毛額（GDP）不到1%。彭博報導，北京方面可能對更多食用產品、木製品或礦產品實施管制，但不太可能對能真正能傷害台灣的半導體在內主要貨品施加任何限制，因為中國對台灣高科技產品也依賴甚深。

星展集團經濟研究員馬鐵英指出，中國拿科技產品來對付台灣的機率相當低，她說，台灣在全球半導體供應鏈 舉足輕重，若禁台灣製的半導體進口，中國要找到其他供應鏈來源會非常困難。

台灣總出口中，中國和香港 即占了大約40%，北京尚有其他可動用來施壓的項目。以下列舉中國對台灣已經實施以及可能實施的制裁措施：

貿易制裁

高盛上周發布報告估計，北京本月對台已實施報復手段影響微乎其微。譬如，食用產品僅占兩岸貿易0.4%，最近被禁而受到影響的柑橘和部分水產占台灣GDP不到0.1%，而中國海關公告禁止其他食品尚不清楚何時生效。

星展報告指出，中國若要避免傷及自身經濟，可能會鎖定台灣的木製品、礦產品、鞋、帽等產品。這些產品依賴彼此的程度，台灣甚於中國。此外，中國也可以限制更多自己的產品銷往台灣，就像天然砂一樣。

科技實力

科技是兩岸貿易的重心，台灣這方面對中出口占了將近70%。彭博指出，中國很難找到台灣以外的供應商，尤其是採用先進5奈米和7奈米的高階製程技術的晶片。

投資關係

雙方經濟唇齒相依、彼此牽連。台灣主要的電子公司在中國都有設廠，像鴻海原是中國雇用最多人的民營企業，一度宣稱擴增超過100萬員工。因此，要打壓像鴻海在內的台商，將很難不波及台商對當地經濟的貢獻。

供應鏈

中國對台實施軍演，也可能影響台灣海峽的貿易航線。據彭博彙整數據，今年全球近半數的貨櫃輪和88%最大噸位的輪船行經台海。若對台海採取更激烈的措施，對中國港口的影響可能甚於台灣。追蹤貨櫃輪的新加坡公司Linerlytica分析師 Tan Hua Joo 指出，進入台灣港口未必要通過台灣海峽，但進入香港和華中華北的港口經常就得經過台灣海峽。

馬鐵英指出：「中國未來幾個月或幾季可能加大管制措施，鑒於接下來政治議程極多，我認為兩岸緊張局勢可能逐漸加劇。」