我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

彭博：中對台實施貿易報復代價高 禁台晶片更不可能

編譯劉忠勇／即時報導
中國對台實施貿易報復 ，對自己也討不到好處。（路透）
中國對台實施貿易報復 ，對自己也討不到好處。（路透）

美眾院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊實施軍演以示報復，倒是在貿易報復上頗為節制，彭博引述經濟專家指出，原因在於北京政府不希望因發動貿易戰而傷及自己。

經濟專家從中國官方發布的聲明來估算，中國鎖定對台制裁的貿易額占台灣國內生產毛額（GDP）不到1%。彭博報導，北京方面可能對更多食用產品、木製品或礦產品實施管制，但不太可能對能真正能傷害台灣的半導體在內主要貨品施加任何限制，因為中國對台灣高科技產品也依賴甚深。

星展集團經濟研究員馬鐵英指出，中國拿科技產品來對付台灣的機率相當低，她說，台灣在全球半導體供應鏈舉足輕重，若禁台灣製的半導體進口，中國要找到其他供應鏈來源會非常困難。

台灣總出口中，中國和香港即占了大約40%，北京尚有其他可動用來施壓的項目。以下列舉中國對台灣已經實施以及可能實施的制裁措施：

貿易制裁

高盛上周發布報告估計，北京本月對台已實施報復手段影響微乎其微。譬如，食用產品僅占兩岸貿易0.4%，最近被禁而受到影響的柑橘和部分水產占台灣GDP不到0.1%，而中國海關公告禁止其他食品尚不清楚何時生效。

星展報告指出，中國若要避免傷及自身經濟，可能會鎖定台灣的木製品、礦產品、鞋、帽等產品。這些產品依賴彼此的程度，台灣甚於中國。此外，中國也可以限制更多自己的產品銷往台灣，就像天然砂一樣。

科技實力

科技是兩岸貿易的重心，台灣這方面對中出口占了將近70%。彭博指出，中國很難找到台灣以外的供應商，尤其是採用先進5奈米和7奈米的高階製程技術的晶片。

投資關係

雙方經濟唇齒相依、彼此牽連。台灣主要的電子公司在中國都有設廠，像鴻海原是中國雇用最多人的民營企業，一度宣稱擴增超過100萬員工。因此，要打壓像鴻海在內的台商，將很難不波及台商對當地經濟的貢獻。

供應鏈

中國對台實施軍演，也可能影響台灣海峽的貿易航線。據彭博彙整數據，今年全球近半數的貨櫃輪和88%最大噸位的輪船行經台海。若對台海採取更激烈的措施，對中國港口的影響可能甚於台灣。追蹤貨櫃輪的新加坡公司Linerlytica分析師 Tan Hua Joo 指出，進入台灣港口未必要通過台灣海峽，但進入香港和華中華北的港口經常就得經過台灣海峽。

馬鐵英指出：「中國未來幾個月或幾季可能加大管制措施，鑒於接下來政治議程極多，我認為兩岸緊張局勢可能逐漸加劇。」

北京 供應鏈 香港

上一則

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

下一則

接受日本自民黨月刊專訪 蔡英文：台海局勢十分緊張

延伸閱讀

避開烏俄戰爭和中共軍演 美軍成功試射洲際彈道飛彈

避開烏俄戰爭和中共軍演 美軍成功試射洲際彈道飛彈
短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵

短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵
經濟成長減弱 晶片的榮景還有多久？

經濟成長減弱 晶片的榮景還有多久？
不在乎與北京緊張升溫？美宣布試射洲際彈道飛彈

不在乎與北京緊張升溫？美宣布試射洲際彈道飛彈

熱門新聞

國稅局(IRS)計畫增聘8萬7000人負責查稅。但財政部長葉倫致信國稅局長說，不得用新獲得的預算針對中低收入戶查稅。(美聯社)

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

2022-08-14 06:10
在司法部公布川普的搜索令內容後，挺川的共和黨員內部出現不同聲音。圖為眾院情報委員會共和黨議員透納（右）和凱利（左）。（美聯社）

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

2022-08-12 21:59
目前滯留在南海附近的美海軍核航母「雷根號」 (前)與「尼米茲號」。美方表示「雷根號」數周內將駛過台灣海峽。(美聯社)

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

2022-08-09 23:53
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

2022-08-15 03:07
美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

2022-08-11 20:34
聯邦調查局12日公開搜查川普宅邸的物件清單，目錄上數件標示為機密或極機密。（美聯社）

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

2022-08-13 02:30

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞