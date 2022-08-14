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油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

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油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

編譯潘勛／綜合14日電
拜登近日形象，由垂垂老翁，轉變成戴著墨鏡的經驗老道的飛行員。圖為拜登13日在南卡州聖約翰島度假的沙灘騎車健身。(美聯社)
拜登近日形象，由垂垂老翁，轉變成戴著墨鏡的經驗老道的飛行員。圖為拜登13日在南卡州聖約翰島度假的沙灘騎車健身。(美聯社)

拜登總統這兩個月來捷報連連，重傷支持率的油價已經下跌；立法方面，兩黨合作接連通過重大法案，投資於基礎建設、國內生產半導體及退伍軍人醫療；中央情報局(CIA)派無人機狙殺凱達組織頭目薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)；拜登執政可稱敗部復活，形象煥然一新；尤其立法成就對全國民生影響重大，可謂開啟新世代。

有線電視新聞網(CNN)14日報導，近日拜登的形象，已由垂垂老翁尸居無能白宮之首，轉變成經驗老道總統戴著飛行員墨鏡，已達成範圍很廣的施政要項，而粲然微笑。

拜登的成就倒不是因為政策轉移或官員大洗牌，毋寧是好運、技巧及堅韌；總統及民主黨決心在共和黨不願妥協的政策獨力為之，而在共和黨願妥協處跟他們取得折中。

油價高漲時重傷拜登，已連兩個月下跌，漲跌都不是總統能指揮的，但拜登時來運轉，通膨壓力緩解少許；但仍是拜登最大的政治難題。

7月下旬天公作美，讓中情局無人機得以在薩瓦里的喀布爾市住家陽台擊斃他；拜登豪言不必派軍駐守阿國也能打擊恐怖活動，為之落實。

在國會，拜登叫左右兩派唱衰的人都跌破眼鏡；進步派本對拜登想與共和黨合作嗤之以鼻，結果國會兩黨合作，通過投資基礎設施、半導體國內產製及退伍軍人醫療等法案，還取得共和黨關鍵票數支持。

國會另通過史上規模最大、因應氣候變遷的法律；雖然共和黨一票也不支持，民主黨倒是一票也沒跑。

拜登原擬透過投資在兒童托育、育兒稅負抵扣、有薪假及全面學前教育等施政，而擴大經濟機會，結果沒能成功；但兩黨合作，就槍枝安全通過法律，可謂結束多年來的國會癱瘓，只是還沒能吻合他禁止攻擊性武器的目標。

民主黨在參、眾兩院都只有最微弱多數，這種局勢讓拜登、眾院議長裴洛西、參院多數黨領袖舒默等人的立法成就更值得推崇；2021年基建法已讓拜登做到前兩任辦不到的事，今年的半導體法可刺激國內製造業生產關鍵部件，以利生汽車到電腦等產品，減少美國對外國供應商的依賴。

日前通過的降通膨法意味聯邦醫療保險受益人每月注射胰島素，自付額不超過35元，全年在2000元以內；聯邦醫療保險終於能行使權力，與藥廠磋商降低處方箋藥價；凡此種種意味期中選舉雖然前途未卜，但拜登及民主黨主持行政、立法兩權兩年之間不負所托。

拜登 聯邦醫療保險 共和黨

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