我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京：本次對台軍演已結束 將常態巡航台灣周邊海域

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

CPI增幅終於下降 克魯曼：Fed「轉鴿」時候未到

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

美國通膨終於開始趨緩， 7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰降到8.5%，剔除食物與能源價格的核心CPI年增率則持穩於5.9%，為通膨觸頂提供明證。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，通膨迅速下滑，並不足以構成聯準會（Fed）貨幣政策立場迅速「轉鴿」的條件。

克魯曼在數日前發表的紐約時報專欄文章中，就料到官方公布的CPI增幅將大幅縮小，反映近來汽油和食物價格雙雙回跌。通膨趨緩當然是大好消息，但他建議Fed決策官員「應保持鎮定，繼續向前行」。

克魯曼指出，許多盛行一時的經濟學概念都禁不起時間考驗，但「核心」通膨概念自1975年經濟學家戈登（Robert Gordon）發表一篇影響深遠的論文後，就屹立不搖至今。「核心」通膨把波動大的食物、能源價格，與變動較遲緩且深具慣性的物價作區隔。基於這個概念，縱使這些年來批評者屢見通膨數據隨商品價格暴漲就大搖警鈴，Fed忽略這些警告聲，依然指揮若定，引領經濟安然度過危機。

然而，在新冠肺炎疫情時代，如何定義「核心」通膨難度變高，因為從二手車售價到運費都狂漲、加劇了通膨率波動，只是剔除食物和能源似乎顯得不足。但現在，各種基礎通膨指標，從傳統的核心通膨指標，到凡是大幅變動的物價及勞動成本都予以剔除的指標，都指向基礎通膨仍高得令人難以接受。

那麼，通膨為何降下來？克魯曼指出，拜登政府的政策，包括釋出戰略儲油、敦促加油站牌價反映汽油批發價下滑、努力疏通供應鏈瓶頸等，或許有幫助。最主要原因可能是全球經濟減緩：經濟衰退可能尚未降臨美國，但或許已襲擊歐洲了，而中國大陸「清零」防疫封控政策對經濟的影響仍餘波盪漾，諸如此類。

通膨降下來，對美國貨幣政策有何影響？克魯曼認為，影響輕微。Fed的策略是藉由提高利率讓經濟降溫，來壓低基礎通膨。他相信這個策略終會奏效，只是「短期通膨傳來好消息」，「並不是策略已奏效的證據」。通常屬於「鴿派」陣營的克魯曼也必須說：這不足以構成Fed「轉鴿」、轉向寬鬆貨幣的條件。

克魯曼預期，Fed抑制通膨的努力，或許會在未來數月把基礎通膨壓下來，以至於等到汽油價格下跌這種「暫時」的好消息消退後，可能取而代之的將是「持久」的好消息。

克魯曼 貨幣 拜登

上一則

格陵蘭冰河消融 富豪紛搶尋能源礦

延伸閱讀

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調

美國7月通膨低於預期 Fed可能放緩升息步調
通膨物價雖高 精品需求不減

通膨物價雖高 精品需求不減
蒙市下班警 停車場遭槍殺 年僅26歲 年初才被聘雇

蒙市下班警 停車場遭槍殺 年僅26歲 年初才被聘雇
Fed「鷹王」博拉德 盼年底前再升息5碼

Fed「鷹王」博拉德 盼年底前再升息5碼

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

2022-08-06 07:34
前總統川普8日表示，聯邦調查局搜查了他在佛羅里達州棕櫚灘的住所，過程中更打開一個保險箱。若川普的說法屬實，這將是針對他調查的「戲劇性升級」。（路透）

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

2022-08-08 19:55
台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

中國持續軍演 白宮譴責 台控模擬攻台

2022-08-07 02:30

超人氣

更多 >
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了
華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機
FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料
遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡

遭家暴8年網上求助 紐約亞裔婦不堪壓力自殺身亡