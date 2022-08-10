CPI增幅終於下降 克魯曼：Fed「轉鴿」時候未到

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

美國通膨終於開始趨緩， 7月消費者物價指數（CPI）年增幅從6月的9.1%高峰降到8.5%，剔除食物與能源價格的核心CPI年增率則持穩於5.9%，為通膨觸頂提供明證。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，通膨迅速下滑，並不足以構成聯準會（Fed）貨幣 政策立場迅速「轉鴿」的條件。

克魯曼在數日前發表的紐約時報專欄文章中，就料到官方公布的CPI增幅將大幅縮小，反映近來汽油和食物價格雙雙回跌。通膨趨緩當然是大好消息，但他建議Fed決策官員「應保持鎮定，繼續向前行」。

克魯曼指出，許多盛行一時的經濟學概念都禁不起時間考驗，但「核心」通膨概念自1975年經濟學家戈登（Robert Gordon）發表一篇影響深遠的論文後，就屹立不搖至今。「核心」通膨把波動大的食物、能源價格，與變動較遲緩且深具慣性的物價作區隔。基於這個概念，縱使這些年來批評者屢見通膨數據隨商品價格暴漲就大搖警鈴，Fed忽略這些警告聲，依然指揮若定，引領經濟安然度過危機。

然而，在新冠肺炎疫情時代，如何定義「核心」通膨難度變高，因為從二手車售價到運費都狂漲、加劇了通膨率波動，只是剔除食物和能源似乎顯得不足。但現在，各種基礎通膨指標，從傳統的核心通膨指標，到凡是大幅變動的物價及勞動成本都予以剔除的指標，都指向基礎通膨仍高得令人難以接受。

那麼，通膨為何降下來？克魯曼指出，拜登 政府的政策，包括釋出戰略儲油、敦促加油站牌價反映汽油批發價下滑、努力疏通供應鏈瓶頸等，或許有幫助。最主要原因可能是全球經濟減緩：經濟衰退可能尚未降臨美國，但或許已襲擊歐洲了，而中國大陸「清零」防疫封控政策對經濟的影響仍餘波盪漾，諸如此類。

通膨降下來，對美國貨幣政策有何影響？克魯曼認為，影響輕微。Fed的策略是藉由提高利率讓經濟降溫，來壓低基礎通膨。他相信這個策略終會奏效，只是「短期通膨傳來好消息」，「並不是策略已奏效的證據」。通常屬於「鴿派」陣營的克魯曼也必須說：這不足以構成Fed「轉鴿」、轉向寬鬆貨幣的條件。

克魯曼預期，Fed抑制通膨的努力，或許會在未來數月把基礎通膨壓下來，以至於等到汽油價格下跌這種「暫時」的好消息消退後，可能取而代之的將是「持久」的好消息。