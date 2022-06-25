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憲法保護墮胎權遭推翻 保守派與宗教團體讚揚

中央社華盛頓24日綜合外電報導
24日，反對墮胎權的民眾在最高法院外歡呼。美聯社
24日，反對墮胎權的民眾在最高法院外歡呼。美聯社

最高法院今天做出重大裁決，推翻墮胎權享有的憲法保護。保守派團體樂見原本有瑕疵的憲法裁決獲得修正，基督教團體則讚揚新裁決維護宗教自由。

最高法院對「道布斯訴傑克森女性衛生組織案」（Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization）做出裁決，推翻畫時代「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決為墮胎權提供近50年的憲法保護。新裁決取消墮胎權獲得聯邦保護的程序，讓各州來決定誰能墮胎。

美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的美國夢中心（Center for the American Dream）主席金恩（Alveda King）發布聲明表示：「49年來，我們人民必須忍受最高法院所做的一個有瑕疵且違憲的裁決，讓非民選的法官創造全國性的墮胎權。這最終導致一些極端行為，像是對未出生者的晚期墮胎。」

美國優先政策研究所的美國價值中心（Center of American Values）主席懷特（Paula White）牧師則說，他慶祝今天的裁決，「維護人命運動的終極動機是愛，不只是對未出世兒童的愛，也是對生母和生父的愛」。

「有了這個歷史性裁決，所有美國人將再次能夠讓他們的聲音被聽見，並且能夠選擇透過他們選出的代表來保護生命。」

美國天主教主教會議（U.S. Conference of Catholic Bishops）主席、洛杉磯大主教葛梅茲（José H. Gomez），以及美國天主教主教會議維護人命活動委員會主席、巴爾的摩大主教洛利（William E. Lori）發布聯合聲明表示：「法院如今推翻了（『羅訴韋德案』），我們今天感謝上帝。」

「我們祈禱我們的民選官員現在將頒布法律和政策，來促進與保護我們當中最脆弱者。」

全國基督教立法者協會（National Association of Christian Lawmakers）主席瑞柏特（Jason Rapert）則在聲明中說：「這是我國偉大的一天，因為未來世世代代的美國人將由於出生在這個聞名全球的最偉大國家，而獲得更好的機會來實現自我人生、自由及對幸福的追求。」

墮胎 美國優先 洛杉磯

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