鮑爾：有必要持續升息 馴服火熱的通膨

聯準會（Fed）主席鮑爾22日赴國會作證。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾 22日赴國會作證時表示，繼本月一口氣升息 3碼（0.75個百分點）後，Fed仍將持續提高利率打通膨，但決策官員必須「靈活」應變，因為美國經濟仍受多股逆風夾擊。

鮑爾向參議院銀行委員會發表每半年一度的經濟證詞，他在預先備妥的講稿中說：「我們預期，當前升息幅度是適宜的。過去一年來，通膨顯然高得出乎意外，未來仍可能出現更多的意外發展。因此，面對未來出爐的數據和不斷演變的展望，我們必須靈活應變。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

鮑爾的講稿大致重申上周在會後記者會上的說法。當天，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）一口氣提高基準利率0.75個百分點，是1994年來最大升息幅度，聯邦資金利率目標區間提高到 1.5%-1.75%。鮑爾並在記者會上表明，7月底下次會議時可能再次升息3碼或2碼。

22日國會證詞講稿未提及進一步升息的幅度。但Fed理事沃勒（Christopher Waller）18日表示，如果經濟數據果如預期，他支持7月進一步升息3碼。

鮑爾22日說：「我們明白通膨造成的痛苦，我們強烈承諾將把通膨壓下來，也正迅速採取行動這麼做。」

5月消費者物價指數（CPI）年增率衝上8.6%，是40年來最高。生活費升高已觸怒民眾，也傷害拜登總統所屬的民主黨11月期中選舉選情。Fed官員已坦承太慢收緊政策，如今正設法藉快馬加鞭升息亡羊補牢。經濟學家擔心，Fed擴大升息力道，未來兩年經濟衰退機率隨之升高。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜雷也表示，未來12至18個月內，經濟衰退「無可避免」。Fed經濟學家季里（Michael Kiley）則發布報告，根據通膨率、失業率、公司債殖利率 資料推算，未來四季失業率大增的機率高於50%。

鮑爾則說：「美國經濟現在很強，能挺得住貨幣政策收緊。」

近日來油價回跌，反映市場對全球成長的顧慮，可能有助於緩和美國汽油上漲壓力。同時，美國聘僱情況仍強，消費支出指標也顯示需求屹立不搖，儘管實質可支配所得已受通膨勁揚侵蝕。

鮑爾在22日的證詞中形容勞動市場「極為緊繃」，「近幾個月來所見的金融情勢收緊，應會持續緩和成長，並協助讓需求與供應更趨於平衡。」