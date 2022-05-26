布林肯：美國結合盟友 強力與北京競爭

國務卿布林肯26日發表中國政策演說，提出「投資國內、結合盟友一致行動，再和中國激烈競爭」的綜合戰略。(美聯社)

國務卿布林肯 （Antony Blinken）26日發表中國政策演說，形容中方是唯一意圖與能力兼俱重塑國際秩序的國家，是國際秩序最嚴重且長期的挑戰；布林肯提出「投資 國內、結合盟友一致行動，再和中國激烈競爭」的綜合戰略，以捍衛美國利益並建構未來願景。

布林肯表示，將努力維持美中的經濟與人民之間的關係，歡迎中國留學生，肯定華裔和亞裔美國人對美國的貢獻，同時調整軍事投資朝向不對稱戰力與優勢軍力部署，結合盟友「整合嚇阻」以維持區域安全與穩定。

拜登政府視中國為最大地緣政治挑戰，布林肯在演說開頭花了不少篇幅敘述「中國是唯一意圖重塑國際秩序，且經濟、外交、軍事和科技力量日增足以實現這項目標的國家；北京 的願景將使我們遠離過去75年來維持的普世價值觀。」

➤➤➤批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

布林肯說，美國無意改變中國的政治系統，但美國會證明民主是應對眼下挑戰的最佳模式，所有國家都可以在不受脅迫的狀態下擘畫自己的前途；美國不期待北京改變作法，但美國會動搖北京的戰略環境。

布林肯細數北京的軍事挑釁、不公平貿易和壓迫人權等行徑，他說，在中國境內資訊無法自由流通，美國電影進入中國市場還需要獲得北京批准；而北京傾銷鋼鐵、搶占太陽能電板和電動車電池等21世紀經濟的關鍵領域。

布林肯表示，未來十年是決定性的十年，美國總結對中戰略為「投資」、「結盟」與「競爭」。

➤➤➤分析／美中共存是主調 布林肯將「勝過中國」嵌入全球體系

布林肯表示，美國斥巨資投資國內基礎建設、發展半導體，以厚植競爭實力；美國的軍事投資正由應對20世紀衝突的規畫轉向更長程、隱密而機動的不對稱系統，美國發展自身並協助盟友擁有自己的不對稱能力，以反對北京在南海和東海的侵略與非法行徑。

有關結盟，布林肯說，拜登的亞洲行深化與日韓合作，啟動印太經濟架構（IPEF）、參加四方安全對話（Quad），與東協（ASEAN）各國往來，並為維持區域安全共組澳英美三國夥伴關係（AUKUS）；美國也致力拉近大西洋和印太關係，下月舉行的北約（NATO）峰會將邀請亞洲盟友參與。

布林肯將中國國家主席習近平領導的中國共產黨和政府與中國人民分開，他說，美中分歧僅存在政府體系，而非人民，美國無意尋求衝突和新冷戰，美國珍視美中人民的友誼。

布林肯對中國人民喊話說，「我們會以充滿自信的方式競爭，在可能處合作，在必須競爭處競爭，我們不想看到衝突。偉大的國家沒有理由無法和平共存，共享和促進人類進步。」

影片來源：YouTube CNBC