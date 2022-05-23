分析：拜登似故意打擦邊球 嚇阻中國

美國總統拜登23日在美日峰會會後記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入保衛台灣。（美聯社）

總統拜登 23日在美日峰會會後記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入保衛台灣，白宮 連忙堅稱對台政策沒變。拜登對台海問題談話屢次脫稿演出，媒體評論，這次應非失言，能否做到不無疑問。

華爾街日報、英國BBC都認為，拜登這番談話已偏離或牴觸美國長久以來對台海的「戰略模糊」政策，也就是美國不講明一旦中國武力犯台會如何因應，不承諾派兵援台也不明說美軍一定不會介入。

紐約時報指出，拜登這次毫無預警表態，也沒說明何謂軍事介入，令部分在場美國官員感到驚訝，沒有料到他會對武力護台展現如此未加掩飾的決心。

白宮緊急發聲明指出，對台政策沒有改變，拜登只是重申現行政策，包括售台自衛武器。不過，由於記者提問時以美國援助烏克蘭作為對比，拜登這番回應便不僅止於重申對台提供武器，且他並未說明何謂「軍事介入」。

拜登不像多位前任一樣，在兩岸議題上習慣模糊表述。去年8月，拜登決定拋棄阿富汗政府後，為了讓盟友放心，承諾如果北約成員被攻擊「我們會回應」，接著說「日本、南韓、台灣也是這樣」。台灣並不像日本、南韓與北約盟邦有美國的安全保證，所以拜登這番話很重要。

兩個月後，拜登在有線電視新聞網（CNN）節目上，回答「若中國犯台美國是否會捍衛台灣」的問題時，兩度回應說，「對，我們有此承諾」，當時白宮也連忙澄清，拜登並未改變長期以來的政策。

連同這次在日本，拜登已三度公開表明將在中國犯台時捍衛台灣，然後美國官員趕緊澄清對台政策未變。拜登似乎有意以這種打擦邊球式的「失言」，嚇阻中國。

拜登結束日美峰會記者會後，並沒理會記者大聲問他軍事介入台灣會是什麼樣子，以及他是否準備派兵參與地面作戰。

拜登幕僚希望他提到國外對手時謹慎發言，但拜登經常不理會，他的「失言」不只對台海。今年3月，拜登回答記者問題時，稱俄國總統普亭 是「戰犯」。不到一周後，拜登在波蘭演說接近尾聲時脫稿說，普亭「不可以繼續掌權」。

然而，雖然拜登擺出想要推翻普亭的姿態，美國對烏克蘭仍只是有限度援助，拒絕派出美軍，理由是美俄開火將引發世界大戰。不過，中國軍力和經濟力不輸俄國，美軍屆時是否會冒著世界大戰風險和中國開火，恐怕是個問號。