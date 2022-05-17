南加教會槍案涉政治仇恨犯罪 中國和統會長撇清關係

爾灣台灣基督長老教會槍案造成一死五傷，教會外16日放著悼念的花束。(美聯社)

美國南加州 教會槍擊 案兇嫌周文偉 被指「出於政治動機的仇恨犯罪」，拉斯維加斯中國和平統一促進會會長顧雅文今天撇清和周文偉的關係，表示2019年下半年周就不是和統會的成員。

中評社今天專訪顧雅文，她首先表示對此槍擊案感到震驚，並對罹難者和傷者表示慰問，對嫌疑人周文偉的違法行為表示強烈譴責。

顧雅文說，拉斯維加斯和統會2019年4月成立時，周文偉「不請自到」。他當時表示要給台灣的候選人捐款，「因為周文偉是前台灣南科大教授，『調酒聖經』一書的作者，而我們歡迎任何支持中國和平統一的人、當然也包括周文偉參加我們活動，所以我們就給了他發言的機會」。

記者在中國售書網站上查詢，周文偉著有「國際調酒學」一書，2007年由蘇州大學出版社出版。至於周文偉是否曾在台灣的大學任教，目前校方並未證實。

報導引述顧雅文說法，她和周文偉談過2次話，覺得他思想太偏激，就和他保持距離。在2019年下半年後，周文偉沒有再參加拉斯維加斯和統會的任何活動，「那時起周文偉就不是我們和統會的成員了」。

顧雅文還說，周文偉台語很流利，「平時與藍綠都有接觸的」。她透露一些與周文偉有關的訊息，像是其妻子去年在台灣因為癌症過世了，以及他曾被租客打得「頭破血流」。

顧雅文的談話並未說明，周文偉是否如部分媒體報導，曾經是拉斯維加斯中國和平統一促進會的理事。

報導宣稱，有人企圖利用周文偉是深藍人士、「韓粉」和曾經參加過拉斯維加斯中國和平統一促進會活動等「做文章」。顧雅文強調，「很不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件『一石三鳥』，打擊深藍、打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽」。

美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生一起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，兇嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元。