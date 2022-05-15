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頓巴斯戰況變化 俄軍取得若干進展、烏軍發動反攻

中央社基輔15日綜合外電報導
俄羅斯軍隊在戰事激烈的東部頓巴斯區取得若干進展。圖為哈爾科夫受到轟炸的房屋。(美聯社)
俄羅斯軍隊在戰事激烈的東部頓巴斯區取得若干進展。圖為哈爾科夫受到轟炸的房屋。(美聯社)

烏克蘭戰爭的前線今天出現變化，俄羅斯軍隊在戰事激烈的東部頓巴斯區（Donbas）取得若干進展，烏方軍隊則在俄軍占領的戰略要地伊久姆市（Izium）附近發動反攻。

路透指出，烏克蘭施壓伊久姆市與俄國補給線，將使俄軍更難包圍頓巴斯區東部戰線的烏軍。

伊久姆橫跨頓內次河（Donets river），從第二大城哈爾科夫（Kharkiv）沿主要公路向東南方行駛約120公里可抵達。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在社群媒體上評論說，衝突最激烈的地點仍是伊久姆方向，「我方武裝部隊在那裡已改為反攻，敵軍在某些陣線撤退」。

但烏克蘭軍方今天上午更新戰況時坦言受挫，表示：「俄軍雖然有損失，仍在大頓巴斯區利曼（Lyman）、北頓內茨克（Sievierodonetsk）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、庫拉霍夫（Kurakhiv）等地持續挺進。」

雙方都宣稱在頓巴斯地區發動成功軍事攻擊。

烏克蘭軍方也說，今天俄國仍持續轟炸烏克蘭南部港口馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。在馬立波淪陷數週後，還有幾百名烏克蘭戰士躲在廠內。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，目前正在談判藉由交出俄軍戰俘，來換取從馬立波市撤出傷兵。

另外，在靠近波蘭邊界的烏克蘭西部，官員表示，昨夜有數枚飛彈從黑海朝利維夫州（Lviv）發射，並摧毀當地軍事基礎設施。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，烏國部隊取得一系列成功，迫使俄國指揮官放棄挺進首都基輔（Kyiv），之後又在東北部迅速取得戰果，把俄軍逐出哈爾科夫市。

俄國部隊未能拿下基輔後，4月中旬開始集中火力攻擊頓巴斯區。

英國軍事情報單位今天公布的評估表示，俄國已損失約1/3在2月部署的地面戰鬥部隊，且頓巴斯區攻勢「時程顯著落後」，未來30天內不太可能取得快速進展。

昨晚在歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）拿下冠軍，則讓烏克蘭士氣為之一振，這場勝利被視為歐洲各地民眾力挺烏克蘭的象徵。

澤倫斯基樂見烏克蘭奪冠，但他同時表示，頓巴斯地區局勢依然非常艱難，當地俄軍還在試著挽回某種形式的勝利。

莫斯科當局形容自身入侵烏克蘭的行徑為「特殊軍事行動」，目標是解除烏克蘭武裝，並保護其不受法西斯分子威脅，此舉已撼動歐洲安全。基輔及其西方盟邦都說，俄國的指控不過是它無端發動侵略的藉口，毫無根據可言。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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