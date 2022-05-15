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亞速鋼鐵廠易地復工 繼續支援烏軍

中央社倫敦15日綜合外電報導
烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）尚未脫離戰火，其東家已在烏國其他地方另起爐灶，恢復生產。圖為亞速鋼鐵廠中的人員。（美聯社）
烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）尚未脫離戰火，其東家已在烏國其他地方另起爐灶，恢復生產。圖為亞速鋼鐵廠中的人員。（美聯社）

烏克蘭戰爭爆發前，烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是世界重要的鋼鐵供應者，儘管該廠尚未脫離戰火，其東家為求儘快復工，已在烏國其他地方另起爐灶，恢復生產。

英國「金融時報」報導，亞速鋼鐵廠在馬立波的巨大廠區，至今仍在烏軍手中，成為烏克蘭頑強抵抗的象徵。但由於該廠在世界供應鏈舉足輕重的地位，其東家、烏國最大鋼鐵製造商Metinvest已設法在其他地方恢復生產。

這是重啟烏克蘭鋼鐵產業的第一步。包括供應鏈上下游在內，鋼鐵業占烏國國內生產毛額（GDP）近10%，僱用員工50萬人。

俄羅斯和烏克蘭皆名列世界最大的幾個鋼鐵出口國。根據歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）的資料，戰爭之前，歐盟進口的成品鋼大約20%來自這兩國。戰爭開打後，供應吃緊全歐洲皆感受得到。

Metinvest執行長芮真科夫（Yuriy Ryzhenkov）表示，該公司50%產品通常出口到歐盟和英國。「這是個重大問題，尤其對義大利和英國等國而言。他們許多半成品供應來自烏克蘭。」

歐盟執行委員會（European Commission）和美國皆提議暫停對烏克蘭鋼鐵徵收進口關稅一年，但最大問題在於烏國能否繼續生產和出口。

芮真科夫說，該公司正與烏克蘭政府合作，開闢通往歐洲的新出口路線。

他承認，有些路線雖較容易規劃，但其他路線需要投資新的軌道和裝載終端設備。該公司已設法將一些材料運到其在保加利亞的工廠，以及羅馬尼亞和匈牙利的客戶那裡。該公司最近經由羅馬尼亞黑海港口康斯坦塔（Constanta）將戰爭爆發以來第一批鐵礦石運往阿爾及利亞。

儘管危機仍在，芮真科夫對公司復甦充滿信心。該公司還重新調整了烏克蘭的一些業務，為烏軍生產用於製作防彈背心的鋼板，以及用來對付俄軍的反戰車陷阱。

芮真科夫強調，該公司仍在「營運和運作」，並能償還其債務利息。此前併入其業務的歐洲和美國資產也正逐步調整為獨立業務。該公司在歐洲的軋鋼廠也開始向第三方採購用以替代產自烏克蘭的扁鋼胚（slab）。

芮真科夫說：「我們需要一些時間來重新裝備公司…但從長遠看它將能營運。」

烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是世界重要的鋼鐵供應者。（美聯社）
烏南馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）是世界重要的鋼鐵供應者。（美聯社）

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