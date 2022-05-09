我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭忠勇掃雷犬 記者會上打瞌睡超萌 澤倫斯基表揚

馬斯克就日本人口減少發警告：若無改變 日本終不復存

學者評普亭勝利日演說：內容就這樣？他完全沒想法

編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭在「勝利日」閱兵大典發表演說。(美聯社)
俄國總統普亭在「勝利日」閱兵大典發表演說。(美聯社)

俄國總統普亭在9日「勝利日」閱兵大典發表簡短談話，企圖將對烏行動合理化，表示北約和烏克蘭在俄國邊界製造出「無法接受的威脅」，但未如外界預期做出重大宣示。

英國聖安德魯斯大學戰略研究美籍教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）推文稱，他看了普亭勝利日演說的譯文內容，他沒有提到正式向烏克蘭宣戰或下達全國動員令等重要內容，那演說內容可說是無關緊要。他還寫道，普亭的勝利日演說讓人有種「就這樣？」的感覺，普亭完全沒想法，他不是不了解烏克蘭實際狀況，就是故意忽視它。

影片來源：YouTube CNN

俄國總統普亭出席「勝利日」閱兵大典。(美聯社)
俄國總統普亭出席「勝利日」閱兵大典。(美聯社)

普亭 烏克蘭 俄國

上一則

墮胎權之爭再起 宗教分歧 衝突漸白熱化

延伸閱讀

專家看俄勝利日閱兵：很低調但更有紀律 暗示普亭固權

專家看俄勝利日閱兵：很低調但更有紀律 暗示普亭固權
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12

超人氣

更多 >
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡