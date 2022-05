學者評普亭勝利日演說：內容就這樣？他完全沒想法

俄國 總統普亭 在9日「勝利日」閱兵大典發表簡短談話,企圖將對烏行動合理化,表示北約和烏克蘭 在俄國邊界製造出「無法接受的威脅」,但未如外界預期做出重大宣示。

英國聖安德魯斯大學戰略研究美籍教授歐布萊恩(Phillips O'Brien)推文稱,他看了普亭勝利日演說的譯文內容,他沒有提到正式向烏克蘭宣戰或下達全國動員令等重要內容,那演說內容可說是無關緊要。他還寫道,普亭的勝利日演說讓人有種「就這樣?」的感覺,普亭完全沒想法,他不是不了解烏克蘭實際狀況,就是故意忽視它。

Just read this translation of Putin’s speech. Reaction—that’s it? Completely out of ideas. Either doesn’t now understand the reality of the situation in Ukraine, or wilfully ignoring it. https://t.co/V2v318g3q9