普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。

每日郵報報導，曝光的影片中的普亭站在莫斯科的「基督救世主主教座堂」（Cathedral of Christ the Saviour）中，身旁是莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）並排，只見普亭不斷重複咬著嘴唇、眼神游移，身體也不時搖晃。

此外，神色緊張的普亭在參加教堂禮拜時依舊咬著嘴唇，並在觀看教堂禮拜時顯得坐立不安、心煩意亂，種種看似身體不適的畫面引發網路討論，不少人認為俄羅斯在烏克蘭 戰爭中遭受挫折的壓力讓普亭難以接受，報導中更指出「口乾可能是帕金森氏病的症狀」。

先前另一段普亭與官員會面時緊抓住面前桌子並不斷踱步的影片出現時，圍繞他的身心健康惡化的謠言已經傳出。觀察人士表示「普亭出現的行為與患有帕金森氏病的人一致，而該病症會導致震顫、行動遲緩和僵硬等」，此外影片中普亭明顯腫脹的臉和脖子也引起人們注意。

據報導，自入侵烏克蘭以來，普亭的健康狀況一直在下降。肢體語言專家布西（Erik Bucy）指出「普亭的腿也顯得很瘦弱，這表明他可能正經歷體重或肌肉流失的困擾」。前北約顧問普林斯（Gwythian Prins）也在節目中表示「很多醫療建議都讓我相信他（普亭）是個病人，最有說服力的診斷是他患有早期帕金森氏症」，並補充說患有該病症的人經常表現出「非黑即白」的思考方式，同時會變得不受約束，從而阻止他們理性地接受訊息。