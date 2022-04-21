美提供13億美元的軍事與人道援助 下周向國會追加預算

拜登總統宣布再提供烏克蘭8億美元軍援。(美聯社)

拜登 總統21日表示，將提供13億美元的軍事與人道援助給烏克蘭 ，其中包含8億美元的重型武器，以及5億美元的人道和經濟援助。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，這是去年8月以來，國防部第8次向烏克蘭提供軍事援助，這次將包含72門155毫米榴彈砲（155mm Howitzers）、14.4萬發彈藥，以及超過121架鳳凰幽靈戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems）。

拜登表示，美國將禁止俄羅斯 相關船艦停靠或進入美國港口與海岸，並展開協助烏克蘭難民進入美國的計畫。

烏克蘭民眾持續面對來自俄羅斯的軍事攻擊，拜登答覆記者詢問表示，尚無證據顯示烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）已經陷落。

拜登說，不清楚這場戰爭還要打多久，但隨著戰爭即將滿兩個月，很清楚地是，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）意圖在這個戰場實現雄心已告失敗。

國防部表示，拜登上任以來美國已向烏克蘭提供超過40億美元的安全援助，俄烏2月24日開戰以來，美對烏安全援助總額約34億美元。

拜登說，國會授權的援助預算將罄，他下周將會對國提出追加預算，確保武器和彈藥援助無虞。

在拜登宣布援助前，他會晤了烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。

影片來源：YouTube Washington Post