停戰？俄國稱已提達成條件草稿 澤倫斯基：沒收到

俄軍連續轟炸馬立波守軍退守的亞速鋼鐵廠，欲將鋼鐵廠夷為平地。守軍指揮官說，他們的日子正以小時計。(美聯社)

俄羅斯政府20日提交寫有停戰需達成條件的文件草稿給烏克蘭 政府，但未透露細節；烏克蘭總統澤倫斯基 稱未收到或聽說前述提議，指俄軍正打算夷平馬立波(Mariupol)市的亞速(Azovstal)鋼鐵廠；烏國守軍指揮官拍片求援，稱廠內躲藏500名傷兵和許多平民，呼籲外界協助撤離並提供武器，讓他們拚最後一博；烏國總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)則說，烏軍已嚇退意圖占領斯洛文斯克(Sloviansk)的俄軍。

俄國 總統府克里姆林宮(Kremlin)矢言拿下烏東俄語區頓巴斯(Donbas)，當地有許多煤礦坑、金屬與重機具工廠；美聯社指出，俄軍攻占頓巴斯是俄國總統普亭亟需的勝利宣告。

俄烏談判破局後數日，俄方提出停戰所需的文件草稿，列出達成停戰的俄方訴求。

克宮稱 球在烏方手上

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說：「球在烏方手上，我們等待回應。」他未詳述草稿內容，不清楚是否與俄方3月的要求有所不同。

澤倫斯基表示，沒有看到或聽說任何提議，但他的其中一位顧問告知烏方正在審閱。

美聯社報導，俄國長期要求烏克蘭放棄嘗試加入北大西洋公約組織(NATO)，烏克蘭則表示，若在部分國家同意保障其安全的情況下才會答應。

在戰況慘烈的東南部戰略港都馬立波，烏軍指俄軍發射重砲，試圖夷平亞速鋼鐵廠，那是馬立波守軍與難民最後的陣地。

俄軍估計，有幾千名烏克蘭戰士躲在隧道如迷宮般的偌大廠區內；澤倫斯基表示，廠區裡約有1000名平民受困。

馬立波市平民20日擬搭乘巴士從人道走廊撤離，一名俄軍士兵在一旁監視。(路透)

烏軍官 臉書影片求援

自稱烏克蘭陸戰隊第36旅軍官的沃倫斯基(Serhiy Volynskyy)日前拍攝影片上傳臉書(Facebook)，稱俄軍進逼且空襲不斷，籲各國領袖協助撤離傷兵與平民，「我們有超過500名傷兵和數百位平民，包括婦孺」。

他說：「這可能是我們最後的請求，我們可能只剩幾天或數小時能活。」

俄方日前再度對鋼鐵廠內的烏軍發布最後通牒，但烏軍不予理會，誓死不降。

烏國總統顧問波多利雅科推文稱他與其他磋商人員準備在不設前提的情況下，與俄方討論拯救馬立波守軍與平民的性命，俄方尚無回應。

另據烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，烏軍阻斷俄軍從東北部城市伊久姆(Izium)挺進斯洛夫揚斯克的優勢，「他們在此集中軍力，試圖取得優勢，但目前還沒成功」。