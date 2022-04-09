俄軍新指揮官曝光 「屠夫」上前線 鎖定烏東烏南
烏克蘭消耗俄羅斯進攻能力之際，俄國9日重新調整其指揮官，指派曾遭控對敘利亞平民社區發動攻擊的德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)將軍擔任戰場高階指揮官；俄軍面臨慘重損失與第九名上校陣亡後，如今重新部署將重心放在烏克蘭東南部。
紐約時報報導，俄國9日重整旗鼓，指派俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科擔任戰地指揮官，同時西方國家紛紛大舉運送武器到烏克蘭，盼能抵禦俄軍在烏東的新一波攻擊。
曾指揮敘利亞戰爭
紐時指出，德沃尼科夫是俄國指派的首位指揮官，他負責監督2015年參與敘利亞內戰的俄軍行動，當時俄國干涉並支持敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)的羸弱軍隊。
德沃尼科夫在敘利亞待約一年，並被譽為俄軍英雄；他監督的軍隊普遍被控轟炸平民社區、攻擊醫院，並採焦土政策擊垮反對軍行動。當時西方官員和人權組織普遍譴責敘利亞政府和俄軍行動，並稱部分戰術構成戰爭罪。他也有「敘利亞屠夫」(Butcher of Syria)的惡號。
紐時指出，雖然俄軍人數眾多且有強大軍事力量，但無法拿下烏克蘭首都基輔，俄軍似乎打算取得烏克蘭東南部的主導權，將俄軍從基輔撤至有獲當地俄國分離主義者支持的地區。
華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)一份報告指出：俄軍在烏東地區似乎停滯不前，「俄軍重新集結與部署從烏克蘭東北部撤離的軍隊，以支持烏東攻擊行動，但這些俄軍不可能讓俄軍有重大突破，而且士氣低落。」
俄軍9日持續砲轟烏東地區，敖德薩(Odesa)和哈爾科夫(Kharkiv)均傳出爆炸。
英國國防部指出，俄國持續將軍事行動重心放在烏克蘭東南部，鎖定頓巴斯(Donbas)地區、馬立波(Mariupol)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)。
英國宣布將運送針對飛機、坦克甚至船艦的飛彈給烏克蘭，斯洛伐克捐贈長程S-300防空系統給烏軍。
日本也加入美國和歐洲國家，支持對俄國發動戰爭調查，日本驅逐八名俄國外交官、禁用俄媒、限制進口俄國木材、伏特加和機械。日本指控俄國一再攻擊平民與核電廠，俄國必須為這些暴行負責。
開戰至今 俄折損9上校
俄軍第59近衛戰車團(Guards Tank Regiment)指揮官貝斯帕洛夫(Alexander Bespalov)陣亡，成為俄國自2月底入侵烏克蘭以來第九名陣亡的上校；根據地方聲明，他在執行「特殊軍事行動」時陣亡，喪禮8日舉辦於俄國城市奧焦爾斯克(Ozersk)，但未說明更多細節。
同時，許多俄軍橫屍他鄉，無人將屍身運回俄國；俄軍蒙受重大損失，據報多達1萬9000名俄軍死亡。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)7日坦言：「我軍損失慘重，實為俄國一大悲劇。」
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