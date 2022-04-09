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強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

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強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

中央社基輔9日綜合外電報導
英國首相強生今天突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。美聯社
英國首相強生今天突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。美聯社

英國首相強生今天突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談，展現對烏克蘭的堅定支持。

法新社報導，強生（Boris Johnson）形容烏克蘭正竭力對抗俄羅斯的野蠻侵略。

繼一周前在俄羅斯部隊撤離後的基輔周邊城鎮發現大量平民屍體後，強生是本周末造訪基輔的最新一位歐洲領袖。強生在推特發文表示，「今天我在基輔會晤我的友人澤倫斯基總統，展現我們對烏克蘭人民的堅定支持。我們正著手擬定新的金融和軍事援助方案，這是我們全力協助他的國家奮力對抗俄羅斯野蠻侵略的明證。」

英國首相強生今天突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（V...
英國首相強生今天突然抵烏克蘭首都基輔（Kyiv）訪問，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。美聯社

澤倫斯基張貼他歡迎強生造訪基輔的照片。澤倫斯基在Telegram表示，「強生是反對俄羅斯侵略的最有原則人士之一，一位祭出制裁施壓俄羅斯及提供烏克蘭防衛支援的領袖。」

倫敦當局未事先宣布強生訪問基輔行程。強生並在此行宣布，英國將會運送價值1億英鎊（1.3億美元）高級軍事裝備給烏克蘭武裝部隊，這項援助方案包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈以及其他精準武器彈藥。此外，英國還將提供烏克蘭120部裝甲車輛以及新反艦飛彈系統。

澤倫斯基則呼籲西方國家追隨英國腳步，提供烏克蘭軍事援助並加強對俄羅斯施加制裁。澤倫斯基說：「其他西方民主國家應該追隨英國的榜樣。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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