中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

中國成為俄羅斯資訊戰中的最大武器。圖為中國外交部歐洲司司長王魯彤4月2日在中國和歐盟領導人就俄烏戰爭磋商後，舉行記者會，批評西方國家制裁俄羅斯。(美聯社)

俄烏戰爭爆發後，信息宣傳戰成為俄羅斯 與西方一個沒有硝煙的戰場。戰爭初期，歐盟委員會封鎖了俄羅斯官方新聞頻道，推特、YouTube及臉書 等社交媒體亦對莫斯科的聲音施以限制，俄羅斯的宣傳確實陷入困境，但最近，中國的宣傳頻道，已經成為俄國的發聲渠道及有力武器。

俄羅斯總統普亭透過中國的官媒頻道扭轉了宣傳窘境，成功地表達自己的意見，向世界重新塑造對戰爭的理解，包括將烏克蘭 和北約描繪成侵略者，基輔政府已被新納粹分子控制等等，儘管這不一定正確。

中國官媒頻道還為俄羅斯政府高層官員提供播出時間，他們在西方媒體上不是被蔽屏，就是被噤聲。中國也大力支持受到西方禁令限制的俄國節目主持人，就以俄羅斯衛星通訊社新聞(Sputnik)為例，其中一名主持人透過中國官媒頻道Frontline在YouTube發布視頻，講述新納粹分子如何在烏克蘭崛起。

此外，俄羅斯政府還利用其大使館在推特、YouTube、臉書及應用程序Telegram上，向數以萬計的追隨者發布信息。自戰爭開始以來，俄羅斯駐以色列大使館已創建至少65個新的Telegram頻道。

專家表示，在中國的協助下，俄羅斯正恢復宣傳上的能力，就連福斯新聞網(Fox News)及一些右傾媒體，也開始接受俄羅斯的一些觀點及說法。

中國4大官媒 臉書粉絲超過2億

根據非營利性反數字仇恨中心(CCDH)的研究，中國四大官媒︰CGTN、環球時報、新華社及T-House，擁有龐大的受眾群體，在臉書上的追隨者總數為2億8300萬，遠超俄羅斯主要頻道約8500萬追隨者的總數。

對於俄羅斯透過中國官媒頻道發聲，有人質疑有關西方社交媒體有否限制。臉書在問及如何解決中國成為俄羅斯宣傳載體的問題時，該公司沒有回應。

在香港的外國人上街示威，譴責俄羅斯在烏克蘭屠殺平民。但中國一般民眾被禁言。(Getty Images)

推特則透過發言人說，該公司多年來一直對中國官媒作出一些限制，包括最新開始在任何中國官媒鏈接的推文上貼上醒目的標籤。

YouTube拒絕回答有關問題，發言人只表示該公司會對錯誤信息作出事實核查，並禁止發布將暴力歷史事件最小化、輕視或否認存在的內容。

有專家指出，這些科技公司基本上不想對官方媒體實施全面禁令，然而它們正面對愈來愈大的壓力，要求禁止非官方渠道傳播「虛假信息」，例如福斯新聞。

北京跟著莫斯科 官媒不用「侵烏」

除了在頻道上成為俄羅斯的發聲渠道外，中國官媒也採用俄羅斯的用詞及說法，例如俄羅斯否認入侵烏克蘭，只表示是「特殊軍事行動」，中國官媒便是用上同一用語，即使用上「入侵」，但大部分是提及美國入侵伊拉克，將俄羅斯和美國的軍事行動等同起來。

有研究人員指出，中國將俄烏之戰更多歸咎於北約，例如專注於千禧一代的媒體T-House，最近在臉書上發布了一篇帖子，除了將烏克蘭成為北約的潛在成員國與希特勒企圖征服烏克蘭作出比較外，還指出以美國為首的北約，將俄烏的緊張局勢推向了臨界點。