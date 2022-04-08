拜登感謝斯洛伐克贈烏防空系統 控俄攻擊平民暴行

拜登總統今天感謝斯洛伐克捐贈烏克蘭俄製S-300防空系統，表示美國將改換愛國者飛彈系統取代之。美聯社

拜登 總統今天感謝斯洛伐克捐贈烏克蘭 俄製S-300防空系統，表示美國將改換愛國者飛彈系統取代之。

法新社報導，拜登聲明指出：「我要感謝斯洛伐克政府提供S-300防空系統給烏克蘭，這在澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）總統與我談話時曾經提到過。」

斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）稍早表示，為協助烏克蘭抵禦俄羅斯 侵略捐贈的S-300防空系統，已經送抵烏克蘭。

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此外，拜登指控俄軍發射火箭攻擊烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站，車站外屍體橫陳，怒稱這次攻擊是「可怕的暴行」。

這次攻擊至少造成50人死亡。

拜登推文表示：「這次對烏克蘭車站的攻擊是俄羅斯又一次的可怕暴行，攻擊想要撤離抵達安全之處的平民百姓。」