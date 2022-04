拜登感謝斯洛伐克贈烏防空系統 控俄攻擊平民暴行

拜登 總統今天感謝斯洛伐克捐贈烏克蘭 俄製S-300防空系統,表示美國將改換愛國者飛彈系統取代之。

法新社報導,拜登聲明指出:「我要感謝斯洛伐克政府提供S-300防空系統給烏克蘭,這在澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)總統與我談話時曾經提到過。」

斯洛伐克總理赫格(Eduard Heger)稍早表示,為協助烏克蘭抵禦俄羅斯 侵略捐贈的S-300防空系統,已經送抵烏克蘭。

此外,拜登指控俄軍發射火箭攻擊烏東的克拉莫托斯克(Kramatorsk)火車站,車站外屍體橫陳,怒稱這次攻擊是「可怕的暴行」。

這次攻擊至少造成50人死亡。

拜登推文表示:「這次對烏克蘭車站的攻擊是俄羅斯又一次的可怕暴行,攻擊想要撤離抵達安全之處的平民百姓。」

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.