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美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

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美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

記者張文馨／華盛頓報導
美國參謀首長聯席會議主席密利。（新華社）
美國參謀首長聯席會議主席密利。（新華社）

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）7日在聯邦參議院軍事委員會作證表示，他相信中國相當認真看待在烏克蘭的許多教訓，最好的嚇阻方式是確保中方了解「攻擊台灣是極難實現的目標」。

密利表示，要嚇阻中國的最佳防禦是台灣人自己來，美國勢必會像協助烏克蘭般協助台灣，相信中方相當認真看待在烏克蘭的許多教訓。

密利說，要穿越台灣海峽，在台灣本島執行兩棲或空中攻擊並不容易，台北市有數百萬人口、台灣多山，台灣是防禦型島嶼，美國只需要協助台灣更好地防衛，這是美國能做到的。

「最好的嚇阻是『拒止』（denial）。」密利說，「確保中國人了解若他們攻擊台灣，將非常非常難以實現。」

俄烏戰事膠著，不少國會議員近日紛紛向拜登政府關切台灣安全議題。

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）6日表示，希望中國自西方世界協調應對俄烏衝突中「吸取正確教訓」，警告北京若援助莫斯科要面臨後果，以及「不接受」武力犯台；她說，任何類似行動都會引發國際社會的回應，不單是美國。

財政部長葉倫（Janet Yellen）6日在眾議院財政委員會答覆議員詢問說，若北京進犯台灣，美國準備好制裁中國大陸，「我們已經在俄羅斯案中展現這項能力，在其他類似狀況中，毋需懷疑我們也能下決心採取相同作法。」

密利 烏克蘭 北京

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