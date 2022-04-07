別墅遊艇、成箱現金…俄富豪搶當「俄僑」湧土耳其藏錢

一艘據信由俄羅斯億萬富豪Roman Abramovich擁有的豪華遊艇停泊在土耳其港口。(路透)

在西方制裁、政府管制下，俄羅斯富人紛紛將豪華遊艇、成箱現金搬到土耳其，也趁機購置濱海別墅。

俄國 「反戰」人士湧向土耳其，凸顯這個「歐亞中介國」的地位：它一面反對俄國侵略烏克蘭 ，一面扮演調停戰事的角色；它既是美國盟邦也是北約成員，因此譴責戰爭也賣武器給烏克蘭，卻不加入制裁俄國的行列。

2月底以來，成千上萬俄國人飛抵土耳其，因為土國是少數俄國班機還能直飛之地，許多人一去不返，轉到伊斯坦堡等大城，或轉赴安塔利亞(Antalya)濱海渡假城市，加入當地「俄僑」行列。

鈔票裝箱 搭機帶出俄國

俄國人透過在土耳其的「轉錢」公司、加密貨幣，或直接裝箱搭機，把錢帶出來。

土國政府說，只要錢是合法的，它不會阻止俄國人，包括俄國寡頭富豪，把錢弄到土耳其來。土耳其去年經濟危機在短短三個月內，里拉對美元就貶值45%，因此需錢孔急。

土國外長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)說：「如果你問，這些俄國寡頭能不能在土耳其做生意，當然可以，只要是合法的、不違反國際法的，我都會考慮。如果違反國際法，那另當別論。」

根據土國央行公開的統計，3月中在短短兩天內，就進帳30億美元，其中大部分都是俄國人「存進」土耳其銀行的。

25萬美元 換土護照入境

房仲業者說，俄國入侵烏克蘭後，到土耳其買房地產的俄國人增加不少，其中有些是透過土國的「投資 移民」辦法，付25萬美元換取一本土國護照入境。

伊斯坦堡金標誌地產公司執行長居爾(Gül Gül)說，過去一個月，她的俄國客戶人數超過阿拉伯客戶，有些新來乍到的俄國人，一出手就買下四套公寓，而且用現金，以符合25萬美元公民權的要求。

她說：「我們每賣出10套公寓，六、七戶是俄國人買的。他們多數是生意人，很有錢的生意人，也有寡頭級富豪。」

艾布拉莫維奇(Roman Abramovich)就是把土耳其當作安全避風港的俄國寡頭。他在近幾周內就把兩艘豪華遊艇停靠在土耳其港口，其中一艘已先行離去。另一個停船的大亨是俄國前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)，他的74公尺長「宇宙號」遊艇上周停泊在伊斯坦堡。

土耳其政府一開始對俄國資金的流入還相當小心，深怕違反西方國家的制裁，譬如，要在銀行開戶，顯得出示居留證。但最近幾周，伊斯坦堡某國營銀行一個分行，俄國人新開的帳戶就有600多個。

逃離俄國的不少是年輕人，包括藝術家、科技業者、學術界人士，因為俄國實施外匯管制，他們逃離時，都把現金裝到行李箱裡。