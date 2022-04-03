圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

烏克蘭布查地區找四百多具屍體，一些屍體就趴在地面。（路透）

烏克蘭 總檢察長表示，從俄羅斯 軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

烏克蘭本周末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。

澤倫斯基 稱俄軍「種族滅絕」，各方譴責俄方犯下戰爭罪。