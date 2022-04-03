圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

烏克蘭布查地區找四百多具屍體，一些屍體就趴在地面。（路透） 烏克蘭總檢察長表示，從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。 烏克蘭本周末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。 澤倫斯基稱俄軍「種族滅絕」，各方譴責俄方犯下戰爭罪。 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具屍體躺在建築物的地下室的入口。（路透） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑裡。（Getty Images） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具男屍被發現在樓梯間。（美聯社） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名難民離開布查時，從車窗向外望。（歐新社） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（歐新社） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名女子找到倖存的親人。（美聯社） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體隨地可見。（歐新社） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑上。（Getty Images） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，工作人員正搬運屍體。（Getty Images） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images） 烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（美聯社） 烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 上一則 澤倫斯基：每個殺害布查平民的人 都將名列劊子手之書
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