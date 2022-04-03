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澤倫斯基：每個殺害布查平民的人 都將名列劊子手之書

圖輯／布查400屍 不忍卒睹 烏克蘭人 無語問蒼天

世界新聞網／輯
烏克蘭布查地區找四百多具屍體，一些屍體就趴在地面。（路透）
烏克蘭布查地區找四百多具屍體，一些屍體就趴在地面。（路透）

烏克蘭總檢察長表示，從俄羅斯軍隊手中奪回的首都基輔地區，共找到410具平民屍體。

烏克蘭本周末從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權，並指責莫斯科在距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）進行「蓄意屠殺」。

澤倫斯基稱俄軍「種族滅絕」，各方譴責俄方犯下戰爭罪。

烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具屍體躺在建築物的地下室的入口。（路透）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具屍體躺在建築物的地下室的入口。（路透）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑裡。（Getty Images...
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑裡。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具男屍被發現在樓梯間。（美聯社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一具男屍被發現在樓梯間。（美聯社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名難民離開布查時，從車窗向外望。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名難民離開布查時，從車窗向外望。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名女子找到倖存的親人。（美聯社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，一名女子找到倖存的親人。（美聯社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體隨地可見。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體隨地可見。（歐新社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑上。（Getty Images...
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，部分屍體就堆在土坑上。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，工作人員正搬運屍體。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，工作人員正搬運屍體。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（Getty Images）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（美聯社）
烏克蘭布查地區找到四百多具屍體，屍體雙手被綁。（美聯社）

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