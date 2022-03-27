頭內殘留彈片 烏克蘭少女仍憧憬美好未來

馬立波一名13歲少女在逃難時遭砲彈擊中臉部。(Getty Images)

過去三周，13歲少女索菲亞（Sofia）一直被困在烏克蘭 南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）一間醫院地下室的床上，儘管接受了3次手術 ，仍未能移除她頭顱內的所有彈片。

然而，她仍面露微笑，夢想著彈吉他，有朝一日還要成為一名畫家。

尼古拉耶夫是通往烏克蘭最大港口敖德薩（Odessa）的重要城市。幾周以來俄軍試圖炸毀這座城市，但徒勞無功，過去幾天威脅似乎有所緩解。

3月5日俄軍攻擊尼古拉耶夫附近一個村莊，導致索菲亞被送進那個她夢想能夠快點離開的兒科醫院地下室。

索菲亞蓋著一條色彩繽紛的毯子，旁邊有一隻白色泰迪熊大娃娃和她作伴，母親魯蜜拉（Ludmila）陪在她身邊，說道：「她的頭部遭彈片擊中，其中一些彈片尚未被移除。」

在地下室一處以掛在電線上的床單隔出來的神經外科病房接受治療的索菲亞，手上、頭上都纏著繃帶，這位堅忍的女孩說道：「我現在可以稍微活動一下雙臂和雙腿，沒有媽媽幫忙我仍無法起來，但我希望能趕快離開。」

醫院醫務人員卡欽科（Irina Tkachenko）說：「她已接受過幾次手術，但有些碎片還在。她的生命不再有危險，但碎片可能傷害她的健康，這就是我們準備再次動手術的原因。」

魯蜜拉強忍著淚水，對女兒所表現出的勇氣稍感放心。她說：「我知道我不能放鬆，否則我會崩潰。」

索菲亞說：「我想做一把吉他來學彈，因為我弟弟弄壞了我的吉他。」母親溫柔地向她保證：「我們會幫妳買一把。」

索菲亞繼續說道：「我想成為一名藝術家，我學了一學期的繪畫。」她補充說：「我想成為一名著名的畫家，並且靠我的藝術生活。」

床單另一邊是5歲的米查（Micha），他在一場轟炸中失去母親。他頭上裹著厚厚的繃帶，從凌亂的床上爬起來，讓祖父母幫他穿衣服。

卡欽科說：「我們把地下室變成一處避難所，分為神經外科、外科、創傷科和新生兒科。」

醫院主治醫師普利特金（Alexander Plitkin）說：「戰爭最激烈的時候，我們遭到法西斯分子攻擊─只能這樣說─我們有12名受傷程度不同的兒童入院，另外還有兩名我們沒救活。」

他補充說：「現在情況已穩定了一些。」