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甩開川普「毒辣」陰影 潘斯有意角逐白宮

記者張聲肇╱綜合報導
潘斯有意競選總統，和川普漸行漸遠。(美聯社)
潘斯有意競選總統，和川普漸行漸遠。(美聯社)

在前總統川普眼前隱忍四年的前副總統潘斯，最近逐漸顯露共和黨的真本色，尤其在俄羅斯總統普亭下令入侵烏克蘭，川普居然驚嘆普亭是「天才」後，直言「本黨不容」吹捧侵略者之聲，顯示他有意角逐白宮。

川普宣稱當副總統的潘斯有權推翻2020年的選舉結果時，潘斯即公開駁斥說，根據憲法，副總統無權片面否定選舉結果；在共和黨金主面前，潘斯呼籲全黨走出川普陰影，不要再沉溺於川普毫無根據的「勝選被偷走」冤情。

潘斯如果宣布爭取2024年共和黨提名競選總統，他有一個理由，很容易擋住黨內因他是川普副手而反對的聲音，亦即副手本來就沒有實權，純粹是「備位」元首，川普任何錯誤的政策，如防疫失敗，都不是副手的責任。

曾任國會議員和印第安納州州長的潘斯，在和川普漸行漸遠的同時，也在逐步建立自己的政治品牌；脫離川普餘蔭不無風險，因為川普仍是黨內一大勢力，尤其是堅信「選舉舞弊害他敗北」陰謀論的陣營。

但是，如果潘斯有辦法甩脫川普的「毒辣」陰影，贏得共和黨內的溫和理性「主流」支持，這表示看不順眼川普的關鍵中產階級選民可能逐漸回流，棄川普而去的中間選民回到共和黨，對「新掌旗人」當然是大利多。

潘斯的助理理希望他能多展現保守派的本色，例如反對墮胎，幫助期中選舉的共和黨候選人站台。

潘斯脫離川普最明顯的動作是，在普亭大軍侵入烏克蘭之後，默默走訪波蘭邊境，甚至跨入烏克蘭境內，幫忙分發人道援助的物資給難民；安排此行的國際基督徒社團負責人葛蘭姆(Franklin Graham)牧師說，「當副總統時，他得走總統路線，現在，大家都看出他的本色，他也講自己的話，不是川普的話。」

川普 共和黨 普亭

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