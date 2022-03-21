大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄

聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森（Ketanji Brown Jackson，圖）21日出席聯邦參議院司法委員會舉行的任命聽證會。美聯社

聯邦最高法院大法官 被提名 人凱坦吉．傑克森（Ketanji Brown Jackson）21日出席聯邦參議院 司法委員會舉行的任命聽證會；若傑克森通過參議院任命，將成為美國司法史上首位非裔女性大法官，極具歷史意義。

參議院司法委員主席德賓（Richard Durbin）在聽證會表示，最高法院的組成從未真正反映過這個國家，從未有過非裔女性大法官；通過傑克森的加入，相信最高法院所扮演的角色和所做的決定，將更容易受到美國人民的理解。

這場聽證會將連續舉行4天，至24日結束，傑克森會透過答覆國會議員的提問，說明自己針對諸多重要憲法議題的立場，例如槍枝管制、墮胎等；媒體報導，根據她8年多擔任聯邦法院法官的經驗來看，傑克森自由派立場相當堅定。

若通過任命，傑克森將接替宣布今年夏天要退休的自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）。

美國總統拜登此時的提名雖不會改變高院6席保守派大法官和3席自由派大法官的生態，但在期中選舉之前完成提名，可避免若共和黨奪回參院多數會使最高法院進一步右傾。