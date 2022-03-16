我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

澤倫斯基：談判聽來實際可行 但還需更多時間

中央社／利維夫-基輔16日綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，和平談判內容聽起來已較為實際可行，但還需要更多時間，才能做出符合烏克蘭利益的決定。圖為他當天透過視訊向加拿大國會發表演說。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，和平談判內容聽起來已較為實際可行，但還需要更多時間，才能做出符合烏克蘭利益的決定。圖為他當天透過視訊向加拿大國會發表演說。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，和平談判內容聽起來已較為實際可行，但還需要更多時間，才能做出符合烏克蘭利益的決定。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，逃離烏國的難民人數已達到300萬人，俄軍空襲烏克蘭首都基輔，釀成5人喪命。

俄羅斯2月24日發動入侵，是自1945年來對歐洲國家最大規模的攻擊行動，不過迄今尚未占領烏克蘭10大城市中的任何一個。

烏克蘭官員對這場戰爭可望將於5月落幕、比預期要早抱持一絲希望，他們認為，莫斯科當局正逐漸接受未能以武力強行組建新政府，以及新兵人數不足等問題。

在下一輪談判登場前，澤倫斯基今天在視訊演說中表示：「談判仍在持續進行中，據我所知，談判內容聽起來實際可行，但還需要時間以做出符合烏克蘭利益的決定。」

澤倫斯基稍早表示，基輔準備接受西方的安全保證，這些保證並不包括烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的長期目標，這被視為是一個讓步的跡象。俄羅斯將烏克蘭未來可能加入這個西方聯盟視為一種威脅，要求保證烏國永遠不會加入北約。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，現在預測談判進展還為時過早。「談判工作很艱難，就目前情況而言，這項工作持續進行，本身就是正面發展。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

俄羅斯反擊制裁 禁拜登、杜魯多等美加政要入境

下一則

疫情改變習慣 全美今年網購消費破兆創紀錄

延伸閱讀

WSJ：拜登周三宣布「逾10億」新烏克蘭軍事援助方案

WSJ：拜登周三宣布「逾10億」新烏克蘭軍事援助方案
烏克蘭人道走廊持續運作 2萬人駕車撤離馬立波

烏克蘭人道走廊持續運作 2萬人駕車撤離馬立波
「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認
模仿澤倫斯基蹭熱度？馬克宏穿起連帽衣 臉上有鬍渣

模仿澤倫斯基蹭熱度？馬克宏穿起連帽衣 臉上有鬍渣

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網