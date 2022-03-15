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俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

專家：普亭使俄經濟倒退30年 逾1億元債券恐債務違約

編譯林聰毅／綜合外電
經濟學家與投資人說，普亭強橫入侵烏克蘭將並且遭到西方的嚴厲制裁，將使俄羅斯經濟倒退30年。路透
經濟學家與投資人說，普亭強橫入侵烏克蘭將並且遭到西方的嚴厲制裁，將使俄羅斯經濟倒退30年。路透

經濟學家、投資人和外交官表示，俄羅斯總統普亭無端挑起的對烏克蘭戰爭，以及遭受全球嚴厲的制裁，將使俄國 經濟至少倒退30年，退回到接近舊蘇聯時代的水準。

美國財經網站CNBC報導，西方實施的全面制裁，將俄羅斯逐出全球市場並凍結其在世界各地的資產，對俄國經濟造成最大的痛苦。 從三周前生效的那一刻起，這些制裁就開啟了俄國經濟史上的新篇章。

俄國的金融體系和貨幣正在多方面崩潰，迫使克里姆林宮關閉股市並以人為方式支撐其境內的盧布匯價。在普亭蠻橫入侵烏克蘭後，俄國40年來從前領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）開始建立繁榮市場經濟的努力，幾乎在一夜之間化為烏有。

報導說，莫斯科在1980年代展開具劃時代意義的經濟和社會改革，使蘇聯首度嚐到了美國產品的滋味。但數十年來將經濟融入歐洲的努力，在過去幾周戛然而止，因為許多績優股公司退出了俄羅斯市場，而且美國和歐盟開始逐步減少與俄羅斯的貿易和旅遊。

西方有兩項制裁的破壞威脅特別大：一是將俄羅斯的大型銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）的全球支付網路，使其處理海外交易變得非常困難。另一是凍結了俄羅斯央行持有的數千億歐元外匯存底。少了外匯存底的資金來支撐盧布，克里姆林宮幾乎無法阻止盧布匯價崩跌。

此外，美國和英國也停止進口俄羅斯的石油和天然氣，美國對高科技設備和精品實施出口管制，而且有愈來愈多的國家禁止俄羅斯船隻進入其港口。

非營利性外交政策研究所（ Foreign Policy Research Institute）歐亞計畫的中亞研究員赫斯（Maximillian Hess）說：「現在面臨的問題是，我們基本上處於螺旋式發展中，我們不知道還有多少未實現的損失會實現。」「因此，我們仍不能排除盧布可能崩跌、崩跌。」

俄羅斯數十年來的成長岌岌可危。俄羅斯滾雪球般的經濟危機已經威脅到普羅大眾數十年來努力取得的經濟成果。在過去一個月，盧布兌美元貶值了40%，這個貨幣在俄羅斯境外實際上毫無用處。

為在國內支撐盧布的匯價，克里姆林宮於3 月8日頒布一項新命令，禁止將盧布兌換成美元或歐元等強勢貨幣。這實際上是將盧布變成了遊戲幣，這種貨幣的價值只存在於俄羅斯境內一個基本上虛構的經濟體。在這個國家裡，不准民眾購買他們已習以為常的產品。這類政策正在抹殺數十年來俄羅斯經濟融入歐洲其他國家所建立的信譽。

此外，對俄國大銀行的制裁為日常交易增添了另一層不確定性，舉例來說，在莫斯科使用Apple Pay購買地鐵票（這是美國制裁所禁止的），或是在銀行用盧布兌換美元（這是克里姆林宮明令禁止的）。

霸菱投資研究所所長、全球首席策略師史馬特（Christopher Smart）說：「（俄羅斯)新興的中產階級現在將被打回原形。」 「它（俄國的中產階級）將被孤立，它將持有一種在國外沒有任何價值的貨幣。」

外交政策專家還認為，俄羅斯本周三（16日）將會主權債務違約，屆時有超過1億美元債券要支付。赫斯說：「俄羅斯將會違約，肯定會。」

俄羅斯 俄國 貨幣

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