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紐約律師李進進遭刺殺身亡 25歲華女疑移民糾紛行兇

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紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

記者鄭怡嫣／紐約報導
李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)
李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

根據警方的最新通報，住在紐約長島的66歲律師及民運領袖李進進，14日中午在其位於皇后區法拉盛的律師事務所被攻擊後身亡，25歲的華女嫌犯張曉寧，疑因她的移民案件及其身分辦理問題而殺人，在行兇現場當場被警方抓捕。

警方表示，14日中午11時45分左右接到來自事務所職員的報警電話，稱兇嫌正在位於緬街39大道136-56號四樓的李進進律師事務所內，持一把切牛排的尖刀捅向受害人的胸膛及腹部要害；警方聞訊後立即出警，在案發現場抓獲兇嫌張曉寧，並在現場發現兩把刀；受害人李進進立即被送往附近的紐約長老會皇后醫院，於當日12時8分左右宣布不治身亡。

警方還表示，兇嫌張曉寧曾因移民案及身分辦理問題，已於11日(周五)在事務所與李進進大喊大叫，當時李律師秘書曾報警將她逐出辦公室內，14日張小寧則持刀而來，疑因案件糾紛殺人。

李進進的同事、律師朱偉表示，張曉寧此前曾找另一位律師辦理身分，但當時並未順利辦理轉而找到李進進，並希望李進進能幫助提訴前律師，但遭到李進進的拒絕，在11日警察將她逐出李進進的事務所辦公室時，李還發善心，向警察表示張曉寧還年輕，不要起訴她；沒想到她卻在14日持刀有備而來，整個案情「無法描述」，李律師並無任何過錯，「不知道如何解釋人性可以如此邪惡」。

據悉，李進進生於1955年，為湖北武漢人，15歲參加解放軍，退伍後回武漢當警察。1978年參加高考，入讀武漢大學法律系；他大學畢業後於1982年到北京大學讀研究生，1985年畢業後在武漢教了兩年書，1987年新任北大讀研究生，任北大研究生會主席。

李進進1989年四月間出北京職工攻打聯合會法律顧問，他於1993年獲訪問美國，獲任哥倫比亞大學訪問學者；後往威斯康辛大學攻讀法學博士，獲得法律學位。現為紐約州執業律師，並活躍於當地民權界，任胡趙基金會總裁，致力推動中國民主運動。

李進進年輕時曾為八九學運參與者。(呂京花提供)
李進進年輕時曾為八九學運參與者。(呂京花提供)
李進進律師在律師事務所被攻擊身亡。圖為案發現場。(記者鄭怡嫣/拍攝)
李進進律師在律師事務所被攻擊身亡。圖為案發現場。(記者鄭怡嫣/拍攝)

武漢 警察 北京

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