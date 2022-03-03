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四方對話領袖談烏克蘭局勢 重申對印太承諾

中央社華盛頓3日專電
美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）今天就特別召開「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議商談烏克蘭與印太局勢。Getty Images
美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）今天就特別召開「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議商談烏克蘭與印太局勢。Getty Images

四方安全對話領袖今天召開視訊會議討論烏克蘭情勢，同意建立新的人道援助與救災機制，以因應印太地區未來的人道挑戰。領袖們並重申對自由開放印太地區承諾，各國不受軍事、經濟與政治脅迫。

俄羅斯入侵烏克蘭引來國際對台海局勢與印太安全的關切。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與印度總理莫迪（Narendra Modi）今天就特別召開「四方安全對話」（Quad）領袖視訊會議商談烏克蘭與印太局勢。

根據白宮釋出的會談聯合紀要，四方安全對話領袖重申對自由與開放印太地區的承諾，所有國家主權與領土完整受到尊重，各國不受軍事、經濟與政治脅迫，並致力於讓四方安全對話成為促進地區穩定與繁榮機制。

四方對話領袖也針對烏克蘭持續衝突與人道主義危機進行討論，並評估廣泛性影響。領袖同意建立新的人道救援與救災機制，使4國能夠因應印太地區未來的人道挑戰，並在各國處理與因應烏克蘭危機時提供溝通渠道。

領袖也同意將在未來數個月內在東京舉行面對面會談。

拜登也在會後推文表示，四方對話會談涵蓋對世界各地主權與領土完整的承諾，包括在印太地區。

烏克蘭 拜登 視訊會議

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