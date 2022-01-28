美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

中國駐美大使秦剛。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

中國駐美大使秦剛 27日接受全國公共廣播電台（NPR）專訪時說，台灣藉美國壯膽走向台獨，台灣議題是中美關係的最大火藥庫，很可能將兩大國捲入軍事衝突。

秦剛說，「台灣議題是中美關係的最大火藥庫，若台灣當局藉美國壯膽持續走向台獨，很可能讓中美兩個大國捲入軍事衝突。」

相較中國通常籠統指控「美國正在玩火」，以及秦剛去年12月25日面對美國媒體聯合訪問時說，「若中美都不想打仗，就要共同反對與遏制台獨，讓和平勝出。」秦剛最新聲明是罕見對美台的直接聲明。

秦剛說，台海兩岸的人民都是中國人，都是同胞，最不該做的事就是兵戎相見，中方會盡最大誠意達成和平統一；但台灣當局倚美謀獨，中國不會承諾放棄以非武力方式謀求統一，因為這是一種嚇阻。

就在本周，39架解放軍 戰機飛入台灣防空識別區，中國對台灣的軍事壓力只增不減。

這是秦剛在去年7月上任後，首度接受外媒專訪，訪問地點在其官邸，訪問時間為27日，NPR28日刊登報導。

此外，有關下月4日將開幕的北京 冬季奧運會，秦剛說，北京準備就緒；美國政府因新疆地區發生種族滅絕的人權理由，帶頭宣布外交抵制冬奧，秦剛說，這些指控純屬捏造、謊言和假訊息，他堅稱部分維吾爾族人是恐怖分子。

談到美國政府長期對中交往政策（透過美中往來，帶動中方經濟起飛以尋求民主改革）的挫敗，秦剛說，任何「改變中國」的想法都是幻想。

秦剛說，「中國最重要的對外關係就是美國，他在美國的任務就是『別搞砸（美中關係）』。」