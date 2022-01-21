默克授權27家藥廠 在亞非洲生產平價新冠口服藥

美國藥廠默克同意授權27家學名藥廠，在亞洲、非洲及中東地區生產平價版新冠口服藥「molnupiravir」，一人份療程預計要價20美元。路透

在聯合國 支持的組織居中協調下，美國藥廠默克 （Merck & Co.）同意授權27家學名藥廠，在亞洲、非洲及中東地區生產其實驗性的新冠口服藥「molnupiravir」，為窮國能更廣泛取得抗疫藥物的目標，邁進一大步。

路透報導，根據這樁授權協議，來自中國、印度 、非洲和中東的27家學名藥廠將能夠生產平價版molnupiravir，而默克在新冠疫情延燒期間，不對這些平價藥品的銷售行為收取權利金。

幫助敲定該協議的藥品專利共享機構（MPP）表示，若獲得監管機關核准使用，有些藥廠最快2月初就能開始出貨。

默克去年底與聯合國支持的MPP合作，允許多家藥廠生產molnupiravir。MPP表示，這樁協議將保證105個窮國的藥物供應。

MPP官員引述藥廠初步估計數字指出，平價版的一人份molnupiravir療程為20美元，須在5天內服用40顆藥丸。

這個金額遠低於美國採購時的每療程700美元，但仍比世界衛生組織（WHO）設定的10美元貴上一倍。

此外，由於一些試驗結果顯示這款新冠口服藥療效偏低，且有引發副作用的疑慮，加上許多國家審核新藥的流程冗長，可能導致供應時程延後好幾個月。

molnupiravir也尚未得到WHO的批准，使得此刻在缺乏監管機構的支持下，這款新藥很難在大多數開發中國家銷售。美國當局早在去年12月便批准使用molnupiravir，但一些西方國家已取消或重新考慮訂單。

在獲得印度監管機構的緊急使用授權後，molnupiravir也已在印度流通販售，但出於安全疑慮，仍未獲推薦使用。