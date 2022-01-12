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法官駁回聲請 安德魯王子將面臨性侵受害者官司

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法官駁回聲請 安德魯王子將面臨性侵受害者官司

記者顏伶如／綜合報導
英國安德魯王子。(美聯社)
英國安德魯王子。(美聯社)

「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前遭控為權貴人士仲介性服務，醜聞持續擴大。聯邦法院法官裁定，一名受害婦女指控未成年時期遭英國安德魯王子(Prince Andrew)性攻擊的訴訟，得以繼續進行。有線電視新聞網(CNN)12日報導，安德魯王子最快在今年9月至12月間，可能將面臨庭訊。

未成年時期遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女維吉妮亞‧裘弗利( Virginia Roberts Giuffre)，2021年8月在紐約聯邦法院對安德魯王子提告並且求償，指控罪名包括性攻擊、製造精神壓力等。38歲的裘弗利過去幾年大多住在澳洲

裘弗利在訴狀中指出，未成年時期是艾普斯坦性販賣運作的受害者，17歲時被迫在美國為安德魯王子提供性服務。

安德魯王子辯護律師團向法院聲請撤銷訴訟，但遭曼哈頓聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)駁回。

有線電視新聞網12日報導，卡普蘭裁決指出，裘弗利的指控既不是「晦澀難懂」(unintelligible)，也沒有「模糊不清」(vague)或「模稜兩可」(ambiguous)，指控內容描述了在特殊情況下遭受性虐待的多起事件，發生地點則在三處可供識別的地點，裘弗利的指控當中明白指認誰是性虐待的加害者。

安德魯王子辯護律師團向法院表示，裘弗利2009年已在佛羅里達州與艾普斯坦達成和解協議，向安德魯王子提告顯然違反協議內容。根據媒體報導，艾普斯坦以50萬元與裘弗利和解，交換條件是無須承認任何過失或責任，但和解內容並未提及安德魯王子。

裘弗利律師波伊斯(David Boies)則說，和解內容與裘弗利對安德魯王子提告無關，和解條件也不適用於安德魯王子。

遭控仲介賣淫聯邦罪名的艾普斯坦2019年7月被捕，羈押期間於2019年8月死在獄中。

艾普斯坦生前女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)遭控仲介未成年人士賣淫等五項罪名，2021年12月均被聯邦陪審團裁定罪名成立。

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