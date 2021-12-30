喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

前國務卿喜萊莉‧柯林頓。(路透)

2016年民主黨 總統候選人、前國務卿喜萊莉‧柯林頓 (Hillary Clinton)接受30日播出的MSNBC新聞頻道預錄專訪時說，民主黨在國會雖為多數黨，卻因為進步派掣肘而無法做事，這個因素恐將導致民主黨在2022年期中選舉流失席次。

柯林頓的談話反映了民主黨面臨2022年期中選舉的艱難處境。民主黨今年11月，在維吉尼亞州長選舉意外落敗，多位民主黨籍聯邦眾議員已經紛紛宣布退休，不會參加2022年的連任選舉，隨著「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)立法進程卡關，民主黨內溫和派與進步派之間的關係則呈現空前緊張。

柯林頓在訪問中呼籲黨內同僚，要開始思考如何讓民主黨在選戰中獲得普遍勝利，不是只關注當選希望本來就十拿九穩的民主黨深藍鐵票倉選區。這段訪問是本月稍早在柯林頓紐約州查巴克(Chappaqua)郊區家中錄製。

她說：「我覺得如今時候已經到了，民主黨應該仔細思考如何在選舉中贏得普遍勝利，而不是只注意任何民主黨候選人或自由派民主黨候選人都將肯定勝選的深藍選區。」

她表示，能夠理解某些國會議員極力爭取某些施政計畫，因為這些議員肩負著選民的寄託，針對政策的熱烈辯論也是好事，可以讓民眾參與決策過程，「但到頭來如果國會什麼事都辦不成，如果白宮沒能保持理性冷靜、穩定且有效率，還是沒用」。

談到前總統川普 是否可能再戰2024，柯林頓受訪時說，川普應該會再度參選。她說，如果川普對於所作所為不必負責，肯定會捲土重來參加總統大選。

柯林頓說，萬一川普再度當選，二度上台的各種亂象，將讓川普之前的四年任期顯得小巫見大巫。她說：「我們的民主到時候也將終結」。

她說，如果川普參加2024年大選，千萬不要低估川普的吸票能力。她表示，川普說服許多選民挺身而出投票支持，「現在他也在蘊釀同樣的氛圍，打算讓歷史重演」。