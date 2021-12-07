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國防專家：拜登與普亭視訊會議結果將牽動烏克蘭情勢

美俄視訊峰會登場 拜登普亭就烏克蘭情勢攤牌

編譯張佑生／即時報導
美國總統拜登（左）7日與俄國總統拜登（右）舉行視訊峰會，討論烏克蘭局勢。（Getty Images）
美國總統拜登（左）7日與俄國總統拜登（右）舉行視訊峰會，討論烏克蘭局勢。（Getty Images）

拜登總統、俄羅斯總統普亭於美東時間7日上午10時針對烏克蘭情勢舉行視訊峰會，紐約時報稱為拜登就職十個多月以來，風險最高的一次領導人會談，可能將決定烏克蘭能否維持獨立國家身分。雙方幕僚會前放話，對於會談產生具體結果的期望都不高。

影片來源：YouTube Bloomberg

白宮官員表示，拜登呼籲普亭透過外交途徑為烏克蘭衝突情勢降溫，同時警告普亭，集結在邊境的俄國軍隊一旦入侵烏克蘭，西方國家可能會將俄國排除在國際金融體系之外，並直接制裁普亭的核心親信。

美歐情報官員表示，拜登一個月前派遣曾任駐俄大使的中情局局長伯恩斯造訪莫斯科後，俄軍對烏克蘭呈現三面包夾之勢，並加速對烏克蘭發動網路攻擊與假訊息戰，本質上是要顛覆親西方的澤倫斯基政府。

普亭將烏克蘭購買美國軍火和接受美國軍事顧問建議，與西方走得太近，視為國安威脅。美國試圖減輕普亭的疑慮，官員會前不願透露具體條件，也懷疑普亭會接受美方提出的條件。

克里姆林宮不認為兩國元首會談將出現重大突破，並否認意圖入侵烏克蘭。克宮發言人佩斯科夫7日表示，對於白宮預設制裁的立場感到遺憾，但是普亭準備讓拜登暢所欲言，然後再詳細說明俄國的立場。

佩斯科夫表示：「無須指望這場會談將有任何突破性進展，這是一場艱困時期的工作會談。歐洲緊張局勢飆高，需要最高層級直接會談」。

白宮幕僚沙盤推演好幾套劇本，認為普亭可能尚未決定是否全面入侵烏克蘭，以及普亭將對拜登重申烏克蘭不得加入北約並與西方國家保持距離，重回俄國的勢力範圍。

拜登則必須讓普亭相信美國所稱，對烏克蘭的承諾「堅定不移」的程度，足以對俄國造成重大經濟損失。

普亭 烏克蘭 拜登

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