抗議北京人權劣跡 20國拒簽奧運休戰協議

澳洲與另19國拒簽確保衝突不會干擾比賽的慣例奧運休戰協議，此舉旨在向中國傳遞，對新疆人權侵犯、香港議題和網球名將彭帥事件的不滿。圖為北京的奧運標誌。（路透）

北京 冬奧抵制聲浪漸漲，澳媒指出，澳洲 與另19國拒簽確保衝突不會干擾比賽的慣例奧運休戰協議，此舉旨在向中國傳遞，對新疆 人權侵犯、香港議題和網球名將彭帥事件的不滿。

雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）報導，聯合國大會2日通過「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議，但未獲得20國支持。

四方安全對話（Quad）的成員美國、印度、澳洲和日本拒絕簽署；英美加紐澳組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）中，除了紐西蘭以外，其他國家皆拒簽。

穆斯林大國土耳其也決定不簽，以表達對中國對待新疆維吾爾族穆斯林方式的不滿。

聯合國這一決議呼籲所有成員國「透過促進和平、發展、韌性、寬容和理解的氛圍，利用體育的力量推動世界進步」。

數名未獲授權公開發言的澳洲和美國政府消息人士證實，美國總統拜登政府最早可能在下周宣布，針對2022年北京冬季奧運會施以某種形式外交抵制，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在權衡類似舉措。

外交抵制將涉及不派官員代表團參加2月登場的的北京冬奧，運動員仍可參賽。在對中國網球女將彭帥人身安全日益擔憂下，抵制意在抗議中國的人權劣跡。